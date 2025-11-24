Miklós Zoltán parlamenti képviselő egyedüli pályázóként ellenvetés nélkül nyerte el az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöki tisztségét. A pénteken tartott tisztújító közgyűlésen elhangzott beszédében az új vezető lendületesebb, a közösséghez, az emberekhez közelebb álló, új bizalmi szintre lépő szervezetet ígért, mely a megváltozott világban, az új elvárások közepette ismét képes összekötni a közösséget és a közéletet. A közgyűlésen felszólalók több szemszögből értékelték az elmúlt 16 évet, mely során Antal Árpád és Tóth-Birtan Csaba vezették a szervezetet, illetve a jövőbeni teendőkről is szót ejtettek.

A közel kétórás küldöttgyűlésnek a tulajdonképpeni tisztújítási részét megelőzően több felszólalás is elhangzott, köztük Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős alelnökének beszéde, aki azt tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy a sepsiszentgyörgyiek büszkék lehetnek az elmúlt 16 évre. Ennek oka, hogy Antal Árpád és csapata más szervezeteknek is példát mutatva egyszerre hatékonnyá és szerethetővé tette az RMDSZ-t, folyamatosan szoros kapcsolatot ápolt a közösséggel, a több irányból érkező kihívások – generációváltás, társadalmi, technikai – ellenére. Horváth Anna jelezte: Antal Árpádnak ezt a tudást és tapasztalatot most országos szinten is az erdélyi magyar közösség szolgálatába kell állítania stratégiai igazgatóként.

A köszöntőbeszédek sorát Kondor Ágota az RMDSZ nőszervezetének elnöke, majd Sorbán Boglárka, a Komitátusz alelnöke az ifjúság, míg Debreczeni László városi tanácstag a vállalkozók képviseletében folyatta, Incze Zsolt szemerjai református lelkész pedig az egyház üzenetét tolmácsolta. Kondor Ágota, valamint Sorbán Boglárka is a támogatásáról biztosította az új elnökséget, partnerséget ajánlva az új célok eléréséhez. Debreczeni László egy pragmatikusabb megközelítésből arra hívta fel az új vezetőség figyelmét, hogy a sepsiszentgyörgyi vállalkozói köröknek nagyon is pontos, konkrét elvárásaik vannak velük szemben. Incze Zsolt egy igével és egy jó tanáccsal is érkezett, emlékeztetve: az egyházak eddig is fontos szerepet vállaltak a közösségépítésben, tették ezt a közképviselettel együtt, és az elkövetkezőkben kiemelten fontos lenne, hogy e két fél egymás oldalán még „láthatóbbá” váljon az emberek számára. Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a szervezet leköszönt ügyvezető elnöke szerint 16 év után nem távozik rossz érzéssel, hiszen a szervezet- és közösségépítő munkával sikerült elérni, hogy „Sepsiszentgyörgyön ma megélhetjük a magyarságunkat”, a legmagyarabb város ez, ahol sikerült bizonyítani, hogy az RMDSZ képes érdemben megvédeni a közösség érdekeit.

Tamás Sándor, Miklós Zoltán és Antal Árpád anekdotákkal tarkított számvetése, múltidézése

Az erdélyi társadalomszervezés motorja

A korábbi küldöttgyűlések rutinjától eltérően Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, valamint Antal Árpád, a szövetség stratégiai igazgatója, a városi szervezet korábbi elnöke nem egyéni felszólalással idézték fel a megyei és helyi szervezet személyükhöz kapcsolható történetét, hanem egy közvetlen beszélgetés formájában. Ebben az RMDSZ-ben folytatott tevékenykedésük kezdeti időszakának pár főbb eseményét, az itthon önkormányzati vezetőként megélt helyzeteket idéztek fel egyfajta számvetésként. Utóbbiak kapcsán Tamás Sándor kijelentette: Antal Árpád 16 év alatt 32 évnyi fejlődést ért el Sepsiszentgyörgyön, ennek köszönhetően ma a város Székelyföld legélhetőbb városa lett, Háromszék mozdonya, és ez is az oka, hogy stratégiai igazgatóként folytatja RMDSZ-en belüli munkáját. Tamás Sándor továbbá a városi szervezet új vezetését is emlékeztette, hogy a közösségmegtartó, szervező szerepnek továbbra is elsőbbséget kell élveznie.

Antal Árpád úgy értékelte, hogy a nehézségek, kihívások, időszakos, ám esetenként eléggé vészes külső akadályoztatása ellenére sok munkával és egy jó csapattal sikerült egységbe kovácsolni a sepsiszentgyörgyi magyarságot. A polgármester abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy az RMDSZ az erdélyi magyar társadalomszervezés motorja, a magyarság megosztása senkinek sem jó, és ha változásra van szükség, azt az RMDSZ-en belül kell megtenni. A két politikus a Miklós Zoltánnal való kapcsolatuk főbb állomásait is számba vette.

Új bizalmat építenek

A szavazást követően az újonnan megválasztott elnök székfoglaló beszédében jelezte, a szervezet életében új mérföldkőként tekint a stafétaváltásra. A maga részéről olyan emberközpontú RMDSZ-t szeretne építeni, amely érzi és érti az emberek gondjait, minden generációt megszólít, és valódi közösségi partnerként működik. Nem új szervezetet építenek, hanem új bizalmat, nem új közösséget, hanem erősebb emberi kapcsolatokat, „olyan szervezetet szeretnék, amely meghallgatja az embereket, és nem elszigetelt döntéshozóként működik, kinyitja az ajtókat” – fogalmazott. Miklós Zoltán bevallása szerint nem a szavakban hisz, hanem a kis tettek következetességében, illetve feltett célja, hogy továbbvigye Antal Árpád és csapata hagyatékát, azt az életérzést, hogy jó sepsiszentgyörgyinek lenni. Miklós Zoltán azt is jelezte, hogy együttműködést kínál mindazoknak, akik a város jövőjéért akarnak dolgozni.

Az új elnök két kisebb ajándékot adott át Antal Árpádnak és Tóth-Birtan Csabának, előbbinek egy iránytűt, melyre „rápillantva továbbra is tudja, hogy irányt kell mutatnia”, míg utóbbinak egy lámpást, hiszen „ennek a közösségnek szüksége van a hozzá hasonló lámpás-emberekre”. Miklós Zoltán beszédét követően felkérte Zsigmond József önkormányzati képviselőt az ügyvezető elnöki tisztség betöltésére.