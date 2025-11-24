Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sok kutya vár még gazdára

2025. november 24., hétfő, Közélet

Közel százhúsz kutya vár gazdára, befogadó családra a szépmezői menhelyen, közülük a legutóbbi nyílt napon kettő lelt új otthonra, velük együtt a hónap eleje óta összesen hét állatot sikerült elhelyezni.

  • Fotó: Urban Locato
    Fotó: Urban Locato

A szépmezői telepet működtető Urban Locato Kft. nyílt napok során igyekszik népszerűsíteni, bátorítani az örökbefogadást. A látogatókat minden hónap második szombatján várják, legutóbb viszonylag sok, összesen harminc érdeklődő fordult meg a menhelyen. Az akciót pártoló tizenöt önkéntes segítségével a kutyákat sétálni vitték, táplálékot ajándékoztak nekik. Az Urban Locato tájékoztatója szerint javulást mutat az örökbefogadási hajlandóság, ugyanis a hónap eleje óta örökbefogadott hét kutya mellett hamarosan további négy eb hagyhatja el a szépmezői menhelyet, őket már lefoglalták leendő gazdáik. 

Mindeközben új lakók is érkeznek a telepre, az állomány 11 kutyával gyarapodott, így összesen 119 négylábúról gondoskodnak a létesítmény dolgozói. Mint közleményükben jelezték, nagy szükség van arra, hogy minél több kutya új otthonra leljen, szerető családok kedvenceivé váljon, ugyanis a menhelyen élők közül százan nagyon régen a telepen vannak, őket akár el is altathatnák.

Az Urban Locato beszámolt arról is, hogy az utóbbi időszakban sokan kérték gazdátlan ebek befogását, illetve tudomásukra jutott az is, hogy az Állomás negyedben több kutyát engedtek szabadon egy Brassó megyei kisbuszból. A jelenség nem új keletű, a felelősöket azonban mindeddig nem sikerült tetten érni. Megjegyezték, a városban kószáló gazdátlan ebekről a 0732 717 185-ös telefonszámon fogadják a lakossági bejelentéseket.

A szépmezői menhelyen Bukarestből érkező szakbizottság is megfordult, vizsgálatukat követően elismerést kapott a telep – derült ki az Urban Locato tájékoztatójából.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-24 08:00 Cikk megjelenítése: 242 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1189
szavazógép
2025-11-24: Máról holnapra - Farkas Réka:

Nagyhatalmi játszmák

Ismét kettészakadt a világ, egymástól szélsőségesen különböző vélemények övezik Amerika orosz–ukrán háborút rendező béketervét. Van, aki örömujjong, máris békét vizionál, Trump zsenialitását magasztalja, mások Ukrajna elárulása miatt jajonganak, Oroszország győzelemre segítéséről beszélnek, a nyugati világ demokratikus értékrendjének lábbal tiprásáról. Nagyon ritka a józan, kiegyensúlyozott, tényekre alapozott elemzés, mindenki a saját elméletét alátámasztó részleteket emeli ki, pedig immár – ha hinni lehet a híreknek – napvilágot látott az amerikai tervezet egésze.
rel="noreferrer"