Sok kutya vár még gazdára

A szépmezői telepet működtető Urban Locato Kft. nyílt napok során igyekszik népszerűsíteni, bátorítani az örökbefogadást. A látogatókat minden hónap második szombatján várják, legutóbb viszonylag sok, összesen harminc érdeklődő fordult meg a menhelyen. Az akciót pártoló tizenöt önkéntes segítségével a kutyákat sétálni vitték, táplálékot ajándékoztak nekik. Az Urban Locato tájékoztatója szerint javulást mutat az örökbefogadási hajlandóság, ugyanis a hónap eleje óta örökbefogadott hét kutya mellett hamarosan további négy eb hagyhatja el a szépmezői menhelyet, őket már lefoglalták leendő gazdáik.

Mindeközben új lakók is érkeznek a telepre, az állomány 11 kutyával gyarapodott, így összesen 119 négylábúról gondoskodnak a létesítmény dolgozói. Mint közleményükben jelezték, nagy szükség van arra, hogy minél több kutya új otthonra leljen, szerető családok kedvenceivé váljon, ugyanis a menhelyen élők közül százan nagyon régen a telepen vannak, őket akár el is altathatnák.

Az Urban Locato beszámolt arról is, hogy az utóbbi időszakban sokan kérték gazdátlan ebek befogását, illetve tudomásukra jutott az is, hogy az Állomás negyedben több kutyát engedtek szabadon egy Brassó megyei kisbuszból. A jelenség nem új keletű, a felelősöket azonban mindeddig nem sikerült tetten érni. Megjegyezték, a városban kószáló gazdátlan ebekről a 0732 717 185-ös telefonszámon fogadják a lakossági bejelentéseket.

A szépmezői menhelyen Bukarestből érkező szakbizottság is megfordult, vizsgálatukat követően elismerést kapott a telep – derült ki az Urban Locato tájékoztatójából.