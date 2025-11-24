Előzetesben a fenyegető

A kézdivásárhelyi rendőrök szombaton őrizetbe vettek egy férfit, aki megszegte a rá vonatkozó távoltartási határozatot, és fenyegette volt feleségét. Az ügyészség kezdeményezésére a Kézdivásárhelyi Bíróság vasárnap elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását, közölte hétfőn a Kézdivásárhelyi Ügyészség és a Kovászna megyei rendőrség is.

A hatóságokat november 18-án értesítették arról, hogy az 53 éves férfi – akivel szemben családon belüli erőszak miatt augusztus 18-án védelmi intézkedést rendeltek el – telefonon illetve internetes üzenetküldőn keresztül kapcsolatba lépett 46 éves feleségével, többször felhívta őt, és fizikai, illetve szexuális erőszakkal fenyegette meg. A kézdiszéki férfi Németországban tartózkodott, a múlt hét végére tervezte hazatérését, és közben folytatta a fenyegető üzenetek küldését. A hatóságok a bántalmazott nőt biztonsági okokból időlegesen másik lakhelyre költöztették.

Ügyész felügyelete mellett a rendőrök szombaton megállították azt a furgont, amivel a gyanúsított érkezett, majd őrizetbe vették a férfit, és kihallgatása után vasárnap a jogi felügyeletet ellátó bíró elé állították. A bíró harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el. Az ügyben fenyegetés és a védelmi határozat megszegése gyanújával folytatják a kivizsgálást. (sz.)