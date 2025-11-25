Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. november 25., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám,
ZSIGMOND ÉVA
(szül. POLICSEK)
életének 87. évében hosszú, de türelemmel viselt betegségben elhunyt.
Temetése 2025. november 25-én, kedden 13 órakor lesz a bükszádi alsó ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, nagytata, dédnagytata, üknagytata, rokon, a csíkverebesi 
születésű sepsiszentgyörgyi
MOLNÁR PÁL
életének 93. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 26-án 13 órakor lesz 
a közös temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké él.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata, 
rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a sepsiszentgyörgyi
TIMÁR DÉNES
életének 88., özvegységének 5. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 26-án 14 órakor lesz 
a katolikus temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Köszönet
Felejthetetlen, drága 
halottunk, az 1936-ban 
született gondoskodó, 
drága feleség, két gyermek édesanyja, nagymama, 
dédnagymama,
PÓRA IRMA 
házasságának 66. évében elhunyt. Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm 
mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, valamint 
fájdalmunkban ­osztoztak. Fájó szívvel mindig 
gondolunk rá.
Férje, Póra András
Megemlékezés
Megtört szívvel emlékezünk FERENCZ ISTVÁN JÓZSEF asztalosra 
halálának második év­fordulóján.
Szerettei
Örök hiányát érezve, 
gondoskodását, jóságát, 
szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
id. BENŐ MIHÁLYRA ­halálának kilencedik 
évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei, unokái, 
Henrietta és Richard
Előzetesben a fenyegető

A kézdivásárhelyi rendőrök szombaton őrizetbe vettek egy férfit, aki megszegte a rá vonatkozó távoltartási határozatot, és fenyegette volt feleségét. Az ügyészség kezdeményezésére a Kézdivásárhelyi Bíróság vasárnap elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását, közölte hétfőn a Kézdivásárhelyi Ügyészség és a Kovászna megyei rendőrség is.
Mi, hol, mikor?

Kiállítás
SEPSISZENTGYÖRGY. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben ma 19 órakor megnyílik a Robert Gutowski Architects építészeti kiállítás, melyen a helyi közönség első ízben találkozhat a hat intézményt – Székelyföldi Filharmónia, Tamási Áron Színház, Cimborák Bábszínház, M Stúdió, EMŰK Művészeti Galéria, Bod Péter Megyei Könyvtár – befogadó sepsiszentgyörgyi épület­együttes, az Új Erdélyi Művészeti Központ terveivel.
