Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám,

ZSIGMOND ÉVA

(szül. POLICSEK)

életének 87. évében hosszú, de türelemmel viselt betegségben elhunyt.

Temetése 2025. november 25-én, kedden 13 órakor lesz a bükszádi alsó ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Gyászoló családja

4335831

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, nagytata, dédnagytata, üknagytata, rokon, a csíkverebesi

születésű sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR PÁL

életének 93. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 26-án 13 órakor lesz

a közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Drága emléke szívünkben örökké él.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335833

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata,

rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a sepsiszentgyörgyi

TIMÁR DÉNES

életének 88., özvegységének 5. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 26-án 14 órakor lesz

a katolikus temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335838

Köszönet

Felejthetetlen, drága

halottunk, az 1936-ban

született gondoskodó,

drága feleség, két gyermek édesanyja, nagymama,

dédnagymama,

PÓRA IRMA

házasságának 66. évében elhunyt. Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm

mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, valamint

fájdalmunkban ­osztoztak. Fájó szívvel mindig

gondolunk rá.

Férje, Póra András

4335832

Megemlékezés

Megtört szívvel emlékezünk FERENCZ ISTVÁN JÓZSEF asztalosra

halálának második év­fordulóján.

Szerettei

4335827

Örök hiányát érezve,

gondoskodását, jóságát,

szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

id. BENŐ MIHÁLYRA ­halálának kilencedik

évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei, unokái,

Henrietta és Richard

4335834