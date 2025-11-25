Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám,
ZSIGMOND ÉVA
(szül. POLICSEK)
életének 87. évében hosszú, de türelemmel viselt betegségben elhunyt.
Temetése 2025. november 25-én, kedden 13 órakor lesz a bükszádi alsó ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott.
Gyászoló családja
4335831
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, nagytata, dédnagytata, üknagytata, rokon, a csíkverebesi
születésű sepsiszentgyörgyi
MOLNÁR PÁL
életének 93. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 26-án 13 órakor lesz
a közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké él.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335833
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, dédnagytata,
rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a sepsiszentgyörgyi
TIMÁR DÉNES
életének 88., özvegységének 5. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 26-án 14 órakor lesz
a katolikus temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335838
Köszönet
Felejthetetlen, drága
halottunk, az 1936-ban
született gondoskodó,
drága feleség, két gyermek édesanyja, nagymama,
dédnagymama,
PÓRA IRMA
házasságának 66. évében elhunyt. Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm
mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, valamint
fájdalmunkban osztoztak. Fájó szívvel mindig
gondolunk rá.
Férje, Póra András
4335832
Megemlékezés
Megtört szívvel emlékezünk FERENCZ ISTVÁN JÓZSEF asztalosra
halálának második évfordulóján.
Szerettei
4335827
Örök hiányát érezve,
gondoskodását, jóságát,
szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
id. BENŐ MIHÁLYRA halálának kilencedik
évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei, unokái,
Henrietta és Richard
4335834