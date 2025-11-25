Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 tojás, 40 dkg tejföl, 25 dkg margarin, 35 dkg félkemény sajt, 1 tasak sütőpor, 6 kiskanál só, köménymag ízlés szerint.

Elkészítése. A lisztet egy dagasztótálba szitáljuk, hozzáadjuk a tejfölt és az olvasztott margarint, belereszeljük a sajtot, beleütjük a tojásokat, beletesszük a sót meg a sütőport, illetve ízlés szerint köménymagot szórunk bele. A tálban lévő hozzávalókat összegyúrjuk, 8–10 gombócot készítünk belőle, ezeket egyenként kb. fél centi vastagságúra nyújtjuk, majd kör alakú kiszúróval kis korongokat formázunk belőle. A kör alakú tésztalapokat pászkasütő gépbe tesszük és 1–2 perc alatt megsütjük.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban. 

