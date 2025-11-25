Előző írásunk

Európában kétszer jobban megfizetik a nyers tejet a felvásárlók, Romániában gyengíti a gazdák állásait, hogy nincs kellő erejű képviseletük előnyös alku megkötéséhez, így nem térülnek meg főleg a kisebb állattartók termelési költségei. Mint köztudott, hasznot az hajthat, ha valaki nem csupán egyszerű nyersanyagként, hanem feldolgozott termékként – például sajtként – értékesíti a tejet. Ennek ösztönzésére lassan négy évtizede világversenyt is tartanak, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete pedig a sajtmustra mellett tanfolyam szervezésével is hozzájárul a sajtkészítési ismeretek elsajátításához.