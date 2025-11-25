A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
November 22-én Sepsiszentgyörgy adott otthont a Saint George Open nemzetközi karateverseny első kiírásának, amelyen 44 klub több mint 400 versenyzője lépett tatamira a Sepsi Arénában. A megmérettetésen a házigazda Sport-All Sport Club 39 sportolója tette próbára magát, akik 29 érmet szereztek. A viadal közösségi és sportszakmai szempontból is kiemelkedő élményt nyújtott minden résztvevő számára.