A nap fotója

2025. november 25., kedd
  • Házőrző. Fotó: Ferencz Csaba
    Házőrző. Fotó: Ferencz Csaba
2025-11-25: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Köménymagos pászka)

Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 tojás, 40 dkg tejföl, 25 dkg margarin, 35 dkg félkemény sajt, 1 tasak sütőpor, 6 kiskanál só, köménymag ízlés szerint.
2025-11-25: Sport - :

Kiemelkedő élményt nyújtott a Saint George Open (Karate)

November 22-én Sepsiszentgyörgy adott otthont a Saint George Open nemzetközi karateverseny első kiírásának, amelyen 44 klub több mint 400 versenyzője lépett tatamira a Sepsi Arénában. A megmérettetésen a házigazda Sport-All Sport Club 39 sportolója tette próbára magát, akik 29 érmet szereztek. A viadal közösségi és sportszakmai szempontból is kiemelkedő élményt nyújtott minden résztvevő számára.
