November 22-én Sepsiszentgyörgy adott otthont a Saint George Open nemzetközi karateverseny első kiírásának, amelyen 44 klub több mint 400 versenyzője lépett tatamira a Sepsi Arénában. A megmérettetésen a házigazda Sport-All Sport Club 39 sportolója tette próbára magát, akik 29 érmet szereztek. A viadal közösségi és sportszakmai szempontból is kiemelkedő élményt nyújtott minden résztvevő számára.

A karatésok négy küzdőtéren 8 és 21 év közötti korosztályokban mérték össze tudásukat. A romániai csapatok 140, a magyar együttesek 59, az olasz alakulatok pedig 3 érmet vihettek haza. A háromszéki versenyzők kiváló teljesítményt nyújtottak, a közönség támogatását élvezve kilenc arany-, hat ezüst- és tizennégy bronzérmet szereztek.

Vass Hunor, az MTK Budapest edzője és a Sport-All Sport Club elnöke elmondta, amikor két szervezőtársával megálmodták, hogy Sepsiszentgyörgy legyen egy rangos WKF karateverseny otthona, akkor pontosan így képzelték el. Óriási öröm számára, hogy több mint négyszáz versenyző érkezett, amely önmagában is mérföldkő Sepsiszentgyörgy sportéletében. Úgy gondolja, sikerült valódi nemzetközi hangulatot teremteniük, amelyhez a Sepsi Aréna létesítménye és a körülmények tökéletes alapot biztosítottak.

„A verseny gördülékeny megszervezése elsősorban a mögöttünk álló szülői közösségnek köszönhető, akik önkéntesként, óriási odaadással tették magukévá az eseményt. A pontos időrend, a remek hangulat, a felkészült bírói kar, az erős sportolói és edzői mezőny teremtette meg azt az élményt, amelyet célul tűztünk ki” – fogalmazott.

Fotó: Sánta István

Vass Hunor számára a viadal legnagyobb értéke az, hogy élményeket, barátságokat és példamutatást is adott: fegyelemből, empátiából és vendégszeretetből. Meggyőződése, hogy új fejezetet nyitottak a háromszéki és a hazai karate történetében, illetve a Saint George Open a jövőben méltó helyet foglal el majd a nemzetközi naptárban is.

Baranyi Zsófia, a Sport-All Sport Club és az MTK Budapest edzője különleges élményként tekint az eseményre. Elmondta, a hazai pálya előnye lendületet és örömöt adott a sportolóknak, akik saját közönségük előtt mutathatták meg tudásukat. Kiemelte, hogy bár előfordultak hibák, ezekből építkeznek a következő megmérettetés felé vezető úton.

Fotó: Kiss Zsombor

A sepsiszentgyörgyi karatésok eredményei:

* aranyérem: Borbély Eszter (kadett, -61 kg), Dezső Anna (U12, -45 kg), Jakab Eszter (junior, -66 kg és U21, -68 kg), Péter-Csiki Csanád (kadett, -63 kg és junior, -61 kg), Sala Bíborka (U14, -47 kg), Török Panka (junior, -53 kg és U21, -55 kg)

* ezüstérem: András-Nagy Dorottya (U12, -45 kg), Both Balázs Kund (U12, -30 kg), Bucsi Anna (U10, -30 kg), Jankó Andrea (kadett, -61 kg), Olosz Gábor (junior, -55 kg), Para Lőrinc (U14, -40 kg)

* bronzérem: Albert Ákos (U14, -40 kg), András-Nagy Patrícia (U14, -52 kg), Bogdán-Rajcs Attila (U14, -40 kg), Buslig Zsófia (U14, -42 kg), Fe­jér Milán (kadett, -63 kg és junior, -61 kg), Gecse Luca (U12, -40 kg), Maróti Zalán (U12, -35 kg), Olosz Gábor (kadett, -57 kg), Pénzes-Csiszár Fruzsina (junior, -53 kg), Pulugor András (U14, -50 kg), Sajgó Anna (U14, -42 kg), Sala Bíborka (kadett, -47 kg), Taranek Bernárd (U14, -55 kg). (miska)