Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Teremlabdarúgás, 1. LigaGyőzött és őrzi első helyét a Sepsi-SIC

2025. november 25., kedd, Sport

A hazai közönség előtt pályára lépő Sepsi-SIC magabiztos győzelemmel zárta a teremlabdarúgó 1. Liga 9. fordulóját, miután tegnap 6–2-re diadalmaskodott a kényelmetlen ellenfélnek bizonyuló Luceafărul Buzău felett. A zöld-fehérek idénybeli hatodik sikerükkel továbbra is vezetik a pontvadászatot, jövő kedden pedig a címvédő Galaci United otthonában vendégeskednek.

    Fotók: Miska Brigitta

Két Háromszéken is megfordult játékossal, Paul Isackal és Adrian Pânzaruval érkezett sepsiszentgyörgyi vendégjátékára a Luceafărul Buzău, amely a tegnapi találkozó első perceiben többször is veszélyes volt. Előbb Ion tette próbára Korodit, kevéssel később Iacob lövése kerülte el a kapunkat. Öt perc elteltével a Sepsi-SIC átvette a mérkőzés irányítását, a 8. percben pedig Mánya a kapufát találta el. A folytatásban egyre nagyobb volt a nyomás a vendégek kapuja előtt, de sem Veress, sem Máthis nem tudott betalálni. A masszív védekezésre berendezkedett Buzău a 16. percig állta a sarat, amikor Fábián és Máthis is megzörgette halójukat (2–0).

 

 

A térfélcsere után egy gyors kontra végén Mánya volt eredményes (3–0), aztán mindkét oldalon adódott néhány ziccer. A 26. percben kommunikációs rövidzárlat érte a csapatunkat, és Kanyó félpályától az üres kapunkba gurította a labdát (3–1). Egy perccel később Mielușoiu is öngólt vétett (4–1), majd Máthis, Veress és Szabó előtt is adódott egy-egy óriási ziccer. A 38. percben Iliescu begyűjtötte második sárgáját és kiállították, ezt követően a duplázó Máthis találatával 5–1-re vezetett a Sepsi-SIC. A véghajrában mindkét csapat értékesített egy-egy tízméterest, a vendégektől Mielușoiu, tőlünk pedig Kanyó, így 6–2-es eredménynél ért véget a meccs.

 

 

Teremlabdarúgó 1. Liga, 9. forduló: Sepsi-SIC–Luceafărul Buzău 6–2 (2–0).
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, több mint 300 néző. Vezette: Romeo Preda és Andrei Hornet. Sepsi-SIC: Korodi–Kanyó, Mánya, Ilyés, Szabó (cserék: Fábián, Csősz, Ráduly, Makó, Gáll, Máthis, Vajna, Veress, Szőcs). Edző: Mánya Szabolcs. Luceafărul Buzău: Marin–Pânzaru, Iacob, Mielușoiu, Ion (cserék: Necula, Diaconu, Iliescu, Boșneaga, Atomei, Isac). Edző: Radu Razva. Sárga lap: Fábián (5.), Kanyó (31.), Veress (38.), Máthis (39.), illetve Boșneaga (8.), Pânzaru (23.), Necula (26.), Iliescu (31., 38.), Isac (31.). Kiállítva: Iliescu (38.). Gólszerzők: Fábián (16.), Máthis (16., 38.), Mánya (22.), Mielușoiu (27. – öngól), Kanyó (40.), illetve Kanyó (26. – öngól), Mie­lușoiu (39.). Tízméteresek: 1/1–1/1.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-25 08:00
