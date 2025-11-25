Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 4. LigaNem bírt egymással Árkos és Bardoc

2025. november 25., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában Árkos–Bardoc rangadót rendeztek. Az első félidőben a házigazdák szereztek vezetést, majd a vendégek a második játékrészben egyenlítettek, így a mérkőzés döntetlennel zárult.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A mezőny két veretlen csapata, az éllovas Kovászna és a táblázatban második Barót újabb magabiztos sikerrel folytatta menetelését: előbbi hazai pályán diadalmaskodott Nagyajta felett, utóbbi pedig Bodzaforduló otthonában győzött. A címvédő Zágon idegenben hozta a kötelezőt, az orbaiszéki gárda a sereghajtó Uzon vendégeként nyert, míg az újonc Zágonybárkány saját közönsége előtt tízet számolt a rangsorban utolsó előtti Csernáton együttesére. A Perkő és Szitabodza fordulatos találkozót játszottak Felső-Háromszéken, az alakulatok végül nem bírtak egymással, ezáltal osztoztak a pontokon.

Eredmények, 14. forduló: Árkos–Bardoc 1–1 (gólszerzők: Akácsos Szilárd 37., illetve Szabó Alpár 64.), Uzon–Zágon 2–5 (gsz.: Dumitru Crețu 22., Mihail Lazăr 90., illetve Sánta Loránd 11., Zsidó Zsombor 27., 56., Gajdó Gothárd 57., Kapusi Csongor 73.), Bodzaforduló–Barót 0–6 (gsz.: Gyerő Andor 32., 40., Szabó Zsolt 58., Csog Csongor 59., Gyerő Roland 77., 86.), Zágonbárkány–Csernáton 10–0 (gsz.: Sebastian Baciu 9., 50., Gabriel Hornea 12., 72., David Popica 15., Dan Neagovici 52., 82., Alexandru Tonie 61., 86., Vlad Neculae 90.), Papolc–Szentkatolna 1–1 (gsz.: Bajkó Norbert 49., illetve Mihai Străchinaru 7.), Kovászna–Nagyajta 5–0 (gsz.: Pakucs Norbert 44., Alin Damian 63., Bagoly Benjámin 75., 86., Kelemen Zalán 82.), Perkő–Szitabodza 4–4 (gsz.: Vulcan Ádám 41., Bede Roland 69., Sinkler Herbert 84., 90., illetve Cosmin Budilean 3., Silviu Muntean 36., 89., Andrei Lenghen 83.), Maksa szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                 12        0            0        61–3    36

2. Barót                        11        2            0        68–17  35

3. Bardoc                     10        1            2        56–12  31

4. Zágon                         8        3            3        43–22  27

5. Szitabodza                 6        2            4        39–23  20

6. Árkos                          6        2            5        38–31  20

7. Zágonbárkány           5        2            6        37–27  17

8. Perkő                          4        3            6        29–30  15

9. Maksa                         5        0            8        33–48  15

10. Szentkatolna           3        5            4        19–28  14

11. Papolc                      4        2            7        29–58  14

12. Nagyajta                  4        1            8        16–45  13

13. Bodzaforduló         3        0          10        17–56    9

14. Csernáton               2        0          11        16–52    6

15. Uzon                        1        1          10        17–66    4

A 15. forduló programja: * november 29., szombat: Szitabodza–Uzon (13 óra), Maksa–Papolc (14 óra), Barót–Kovászna (14 óra) * november 30., vasárnap: Bardoc–Perkő (12 óra), Szentkatolna–Bodzaforduló (14 óra), Nagyajta–Zágonbárkány (14 óra), Csernáton–Árkos (14 óra), Zágon szabadnapos. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-25 08:00 Cikk megjelenítése: 175 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1227
szavazógép
2025-11-25: Sport - Tibodi Ferenc:

Győzött és őrzi első helyét a Sepsi-SIC (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

A hazai közönség előtt pályára lépő Sepsi-SIC magabiztos győzelemmel zárta a teremlabdarúgó 1. Liga 9. fordulóját, miután tegnap 6–2-re diadalmaskodott a kényelmetlen ellenfélnek bizonyuló Luceafărul Buzău felett. A zöld-fehérek idénybeli hatodik sikerükkel továbbra is vezetik a pontvadászatot, jövő kedden pedig a címvédő Galaci United otthonában vendégeskednek.
2025-11-25: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
SEPSISZENTGYÖRGY. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben ma 19 órakor megnyílik a Robert Gutowski Architects építészeti kiállítás, melyen a helyi közönség első ízben találkozhat a hat intézményt – Székelyföldi Filharmónia, Tamási Áron Színház, Cimborák Bábszínház, M Stúdió, EMŰK Művészeti Galéria, Bod Péter Megyei Könyvtár – befogadó sepsiszentgyörgyi épület­együttes, az Új Erdélyi Művészeti Központ terveivel.
rel="noreferrer"