A megyei labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában Árkos–Bardoc rangadót rendeztek. Az első félidőben a házigazdák szereztek vezetést, majd a vendégek a második játékrészben egyenlítettek, így a mérkőzés döntetlennel zárult.

A mezőny két veretlen csapata, az éllovas Kovászna és a táblázatban második Barót újabb magabiztos sikerrel folytatta menetelését: előbbi hazai pályán diadalmaskodott Nagyajta felett, utóbbi pedig Bodzaforduló otthonában győzött. A címvédő Zágon idegenben hozta a kötelezőt, az orbaiszéki gárda a sereghajtó Uzon vendégeként nyert, míg az újonc Zágonybárkány saját közönsége előtt tízet számolt a rangsorban utolsó előtti Csernáton együttesére. A Perkő és Szitabodza fordulatos találkozót játszottak Felső-Háromszéken, az alakulatok végül nem bírtak egymással, ezáltal osztoztak a pontokon.

Eredmények, 14. forduló: Árkos–Bardoc 1–1 (gólszerzők: Akácsos Szilárd 37., illetve Szabó Alpár 64.), Uzon–Zágon 2–5 (gsz.: Dumitru Crețu 22., Mihail Lazăr 90., illetve Sánta Loránd 11., Zsidó Zsombor 27., 56., Gajdó Gothárd 57., Kapusi Csongor 73.), Bodzaforduló–Barót 0–6 (gsz.: Gyerő Andor 32., 40., Szabó Zsolt 58., Csog Csongor 59., Gyerő Roland 77., 86.), Zágonbárkány–Csernáton 10–0 (gsz.: Sebastian Baciu 9., 50., Gabriel Hornea 12., 72., David Popica 15., Dan Neagovici 52., 82., Alexandru Tonie 61., 86., Vlad Neculae 90.), Papolc–Szentkatolna 1–1 (gsz.: Bajkó Norbert 49., illetve Mihai Străchinaru 7.), Kovászna–Nagyajta 5–0 (gsz.: Pakucs Norbert 44., Alin Damian 63., Bagoly Benjámin 75., 86., Kelemen Zalán 82.), Perkő–Szitabodza 4–4 (gsz.: Vulcan Ádám 41., Bede Roland 69., Sinkler Herbert 84., 90., illetve Cosmin Budilean 3., Silviu Muntean 36., 89., Andrei Lenghen 83.), Maksa szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna 12 0 0 61–3 36

2. Barót 11 2 0 68–17 35

3. Bardoc 10 1 2 56–12 31

4. Zágon 8 3 3 43–22 27

5. Szitabodza 6 2 4 39–23 20

6. Árkos 6 2 5 38–31 20

7. Zágonbárkány 5 2 6 37–27 17

8. Perkő 4 3 6 29–30 15

9. Maksa 5 0 8 33–48 15

10. Szentkatolna 3 5 4 19–28 14

11. Papolc 4 2 7 29–58 14

12. Nagyajta 4 1 8 16–45 13

13. Bodzaforduló 3 0 10 17–56 9

14. Csernáton 2 0 11 16–52 6

15. Uzon 1 1 10 17–66 4

A 15. forduló programja: * november 29., szombat: Szitabodza–Uzon (13 óra), Maksa–Papolc (14 óra), Barót–Kovászna (14 óra) * november 30., vasárnap: Bardoc–Perkő (12 óra), Szentkatolna–Bodzaforduló (14 óra), Nagyajta–Zágonbárkány (14 óra), Csernáton–Árkos (14 óra), Zágon szabadnapos. (miska)