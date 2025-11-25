Kiállítás SEPSISZENTGYÖRGY. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben ma 19 órakor megnyílik a Robert Gutowski Architects építészeti kiállítás, melyen a helyi közönség első ízben találkozhat a hat intézményt – Székelyföldi Filharmónia, Tamási Áron Színház, Cimborák Bábszínház, M Stúdió, EMŰK Művészeti Galéria, Bod Péter Megyei Könyvtár – befogadó sepsiszentgyörgyi épület­együttes, az Új Erdélyi Művészeti Központ terveivel.

A kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum meghívásának köszönhetően valósul meg. Köszöntőt mond Vargha Mihály, a múzeum igazgatója, a kiállítást megnyitja Vadász Bence Ybl Miklós-díjas építész, közreműködik Kriszta Kinga, a Magyar Állami Operaház kamaraénekese, zongorán kíséri Ambrus Sándor zongoraművész.

KOVÁSZNA. A művelődési ház Ignácz Rózsa-termében november 27-én, csütörtökön 16.30 órakor megnyitják Csata Zoltán nyugalmazott biológus és Bede Erika magyartanárnő első közös fotókiállítását.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadásai a Háromszék Táncstúdióban: ma 19 órától romeo@julia.com – produkció, koncepció: Fren_Ák (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 50 perc, szünet nélkül); november 28-án, pénteken: Dirty Dancing – koreográfus: Eryk Makohon (az előadás 16 éven felülieknek ajánlott); november 29-én, szombaton 19 órától Lift – rendező-koreográfus: Fehér Ferenc (időtartam: 45 perc, szünet nélkül).

VENDÉGELŐADÁS. November 26-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban a kolozsvári NON – Centru de Arte Performative társulat lép fel Blossom című előadásával; rendező: Dominik M. Iabloncic. (Az elő­adás 14 éven felülieknek ajánlott, időtartam: 50 perc.)

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ november 26-án, szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében és november 28-án, pénteken 19 órától Kovásznán a művelődési központban Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című előadását játssza, melynek rendezője a Jászai Mari-díjas Márton András. Ez lesz Kovásznán az idei évad első bérletes előadása. A kézdivásárhelyi előadásra a Vigadó jegypénztárában lehet belépőt vásárolni, illetve az előadás előtt egy órával; információ és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon. A kovásznai bemutatóra a városi művelődési ház jegypénztárában, illetve előadás előtt fél órával a helyszínen kapható jegy; további információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat előadásai novemberben: Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési Házában november 26-án, szerdán 19 órától Ritka magyar – Kallós Zoltán emlékére, az Udvarhely Néptáncműhely és a Háromszék Táncszínház koprodukciója; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 27-én, csütörtökön 19 órától: Napszentület.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Wicked 2. (román feliratos), 16.30-tól Tafiti (románul beszélő), 18.15-től Predator: Halálbolygó (magyarul beszélő), 18.30-tól Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma), 20.45-túl Sisu – A bosszú útja (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Zene

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. ♦ Csárdáskirálynő és a többiek címmel operettgálára kerül sor karácsonyi varázslattal, a budapesti operettház csillagaival, Oszvald Marikával, Peller Károllyal és Szendi Szilvivel december 19-én 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermé­ben. Jegyek mindkét el­adásra az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Előadás

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 27-én, csütörtökön 19 órától A lélek realizmusa címmel Csoóri Sándor-estre várják az érdeklődőket a Vigadó Művelődési Központ nagytermébe. Közreműködik: Császár Angela színművész, Navratil Andrea népdalénekes, a Tokos zenekar, Berecz István, Appelshoffer János, Kacsó Hanga Borbála, Rémi Tünde, a Bekecs Néptáncszínház táncosai. Jegyek (25 lej) válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, valamint az előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

SEPSISZENTGYÖRGY. Ne szúrd el a kari-ered! címmel tart előadást november 28-án, pénteken 17.30 órától a Fidelitas Hotel konferenciatermében Kalóz János György klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és mentálhigiénés szakember. Kalóz János a drogprevenció elismert szakértője, hitelességét szakmai tudásának, személyes történetének is köszönheti: gyógyult függőként, többéves tereptapasztalattal járja az erdélyi iskolákat. Előadásában szó lesz arról, miért nyúlnak egyre fiatalabb korban droghoz a kamaszok, hogyan ismerhetők fel a függőség korai jelei, és hogyan segíthet a szülő úgy, hogy közben ne taszítsa el gyermekét. Az előadást elsősorban szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak ajánlják – mindenkinek, aki felelősséget érez az ifjúságért. A részvétel ingyenes, regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8–15 óráig.

Könyvbemutató

CZILLI ARANKA ÚJ KÖTETE. Czilli Aranka költő, író A narancssárga ruha című új kötetét november 26-án, szerdán 18 órakor mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A szerző beszélgetőtársa Szabó Eszter, az Okulusz Könyvklub házigazdája, felvezetőt mond Kopacz Attila, a könyvet megjelentető Tinta Kiadó vezetője.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház gyűléstermében november 27-én, csütörtökön 17 órától kettős könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Bemutatják a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László írásait tartalmazó vers- és prózaantológiáját, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvét. A bemutatón megtekinthető a Parnasszus irodalmi kör húszéves történetét megörökítő fotómontázs.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Horthy Miklós székely kapui címmel Dimén Levente földrajztanár (Dr. Boros Fortunát Középiskola, Zete­laka) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Árkoson a polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekszületések, házasságok, válások és halálesetek anyakönyvezésében, a magyar igazolvány igénylésében, a magyar országgyűlési választásokra történő regisztrációban, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS. A Kovásznai Tanulók Klubjánál ma 17 órától adventikoszorú-készítésre várják az érdeklődőket. • Adventi vásárt szerveznek november 29-én, szombaton 15 órától Szörcsén a kultúrotthonban, majd 17 órától az Életrevaló Ifjúsági Zenekar lép fel alkalmi koncerttel. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület kéri a gyermekeket, hogy felnőttek segítségével készítsenek süteményeket, kézműveskedjenek, az elkészült munkákat pedig állítsák ki a vásárban. Jelentkezni november 26-ig lehet Biró Erikánál a 0757 958 868-as telefonszámon. A környező településekről is lehet csatlakozni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) patika tart nyitva.