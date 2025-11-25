Sepsiszentgyörgy önkormányzata is csatlakozik a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából szervezett kampányhoz, több eszközzel is felhívva a figyelmet a valós, de gyakran zárt ajtók mögött zajló jelenségre, egyúttal jelezve az áldozatoknak, hogy van segítség – tájékoztatott a városháza. A világnapon, azaz november 25-én a városvezetés plakátokkal, helyszíni tájékoztatókkal igyekszik közvetíteni az üzenetet, miszerint Sepsiszentgyörgyön és Kovászna megyében is rendelkezésre áll az áldozatokat segítő intézményi háló, és arra ösztönzik az érintetteket, hogy éljenek a lehetőségekkel.

A városháza közlése szerint a kampányhoz való csatlakozásával az önkormányzat ismételten megerősíti elkötelezettségét a családon belüli erőszak megelőzése és visszaszorítása, az áldozatok támogatása, valamint a tisztelet és a biztonság népszerűsítése mellett a családban és a közösségben. A kampány célja felhívni a figyelmet egy valós, gyakran zárt ajtók mögött rejtőző problémára, és egyértelmű üzenetet közvetíteni: az erőszak soha nem megoldás, és van segítség!

Az önkormányzat jelzi, hogy a kampány plakátjait kifüggesztik a város valamennyi tömbházának lépcsőházába, felhívva a figyelmet a családon belüli erőszak áldozatai által elérhető, éjjel-nappal ingyenesen hívható 0800 500 333-as országos segélyvonalra. A vonalon pszichológiai és jogi tanácsadást, valamint útmutatást nyújtanak az áldozatok számára a védett otthonokkal és a helyi szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Szintén a kampány részeként ma a Szociális Támogatási Igazgatóság munkatársai tájékoztató eseményt szerveznek az Autoliv vállalatnál, valamint a Dália kertészetnél. Emellett a főtéren található #SEPSI installáció is a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódó üzenetet közvetít.

A városháza tájékoztatója idézi Antal Árpád polgármestert is. Az elöljáró szerint „sok zárt ajtó mögött olyan küzdelmek zajlanak, amelyeket nem látunk, de amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Egyetlen nőnek sem lenne szabad félelemben élnie a saját otthonában. Polgármesterként és emberként is hiszem, hogy a támogatás egyszerű gesztusokkal kezdődik: figyeljünk egymásra, lépjünk közbe, amikor kell, és ne hagyjunk magára senkit! Egy erős férfi védelmezi, nem bántalmazza a nőket. Ezzel a kampánnyal azt szeretnénk megmutatni, hogy városunknak vannak eszközei, vannak emberei és megvan az akarata ahhoz, hogy megvédje a kiszolgáltatottakat. Az erőszaknak nincs helye a közösségünkben” – fogalmazott.

A városháza emlékeztet, hogy a családon belüli erőszak áldozatai számára számos segítség és támogatási lehetőség áll rendelkezésre, ám az első és a legfontosabb lépés a 112-es segélyhívó szám tárcsázása. A rendőrség azonnal közbeavatkozik, és ha szükséges, kiállítja az öt napra szóló, ideiglenes távoltartási végzést, amely kötelezi a bántalmazót a lakás elhagyására és a távolság betartására. Ezt követően az áldozat hosszabb időre, legfeljebb egy évre szóló távoltartási végzést kérhet a bíróságtól, amely meghosszabbítható. Az eljárás ingyenes, és ügyvéd, ügyész vagy szociális szolgálat közreműködésével is kezdeményezhető. Kovászna megyében sürgősségi befogadóközpontok, védett otthonok és tanácsadó központok működnek, amelyek hosszú távú támogatást nyújtanak: menedéket, ételt, orvosi, pszichológiai és jogi segítséget. A hosszú távú megoldásokról, valamint az elérhető támogatásokról a városháza honlapján (sepsiszentgyorgyinfo.ro) található részletesebb leírás.

Narancssárgában a megyeháza

A Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége felhívásához csatlakozva Kovászna Megye Tanácsa narancssárga fénnyel világítja meg a hivatal épületét a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján, ma délután fél ötkor. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a nők elleni erőszak minden formájára és közösen álljanak ki az áldozatok mellett. Az eseményen bemutatják az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által 2022-ben létrehozott, Valóság képekben – Ütős-gyilkos szavak című kiállítást, amely a verbális erőszak témáját dolgozza fel.