Pontosításokkal szolgált Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége a lakónegyedekben kialakított, az ott lakók által bérbe vehető parkolóhelyek használatával kapcsolatosan. Az önkormányzat alárendeltségében működő hatóság egyebek mellett tisztázta: függetlenül attól, hogy a parkolóhelyen elhelyezett fém lezáró eszköz fel van-e emelve, vagy sem, más jármű, mint a bérlőé, nem használhatja. A hatóság továbbá azt is jelezte, hogy a bérelt helyet elfoglalókkal szemben minden esetben el tudnak járni (bírságolhatnak is), ám a jármű elszállítására nincs lehetőségük.

A helyi rendőrség közleménye felidézi, noha több éve már, hogy a lakótelepi pakolóhelyek nagy részét bérbe vették a lakók, és ezeket a város el is látta a közismert, fémből készült, sárgára festett parkolásgátló eszközökkel, továbbra is vita tárgyát képezi ezek használata, illetve az, hogy milyen esetekben foglalhatja el a bérelt felületet más jármű. A hatóság arra is emlékeztet, hogy a közvélekedés szerint amennyiben ezek a lezáró eszközök nincsenek felemelve, lakattal lezárva, ez feljogosítja más járművek tulajdonosait/vezetőit, hogy igénybe vegyék a bérelt parkolóhelyet. Erre sok példa van, a „szabad” parkolózáras helyet sokan hosszabb-rövidebb ideig igénybe veszik, főképp olyan esetekben, amikor a közelben nem tudnak megállni, de arra is van példa, egyesek így kerülik el, hogy a közterületi parkolóhelyen fizetniük kelljen.

Többen „csak öt percre” állnak be, ám ez legtöbbször sokkal több időt jelent, és ilyen esetekben jönnek a bonyodalmak. Sokszor egy, a szélvédőn hagyott telefonszám megoldja a gondot, a bérlő felhívja az illető telefonszámot, és a helyet elfoglaló elviszi a járművét, viszont a parkolóhely jogos használójának nem kötelező így eljárnia, és a helyi rendőrséghez fordulhat. Akkor is értesítheti a rendőrséget, ha szándékosan nem zárta le a parkolóhelyet, mivel a környéken nehéz megállni, és ezáltal segíteni akart a rövid ideig ott időzőknek, viszont valaki visszaélt a jóindulatával, és akár napokig elfoglalta a helyet.

Az év eleje óta a hatóságot harminc esetben hívták bérelt lakótelepi parkolóhely elfoglalása miatt, 14 alkalommal bírságoltak, a többi esetben megrótták a foglalókat. A bírság eléggé borsos, 400-tól 800 lejig terjedhet; amennyiben 15 napon belül törlesztik, a pénzbüntetés felét kell fizetni, ami így is legkevesebb 200 lej.

Az ilyen esetekben általában felmerül, hogy a parkolózárat nem használták rendeltetésszerűen. A helyi rendőrség ennek kapcsán kifejti: a városi képviselő-testület lakótelepi bérelt parkolók használatát szabályozó határozata értelmében a bérlőnek kötelessége minden alkalommal függőleges helyzetbe hozni és lakattal lezárni a gátlóeszközt, ám ennek elmulasztása még nem jogosít fel senkit arra, hogy elfoglalja a helyet. Az említett határozat ugyanis egyértelműen kimondja: a kibérelt és lezáróval ellátott helyekre a bérlőn kívül más nem állhat be.

Hadnagy István, az intézmény vezetője ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet: több alkalommal tapasztalták, hogy a lakóközösségekben az évek során egyezségek születettek egy-egy parkoló használatáról, a bérlők megengedik, hogy átmenetileg mások beálljanak, ám amennyiben vita kerekedik és a rendőrséghez fordulnak, akkor a rendőrség csak a határozat szerint járhat el, a szóbeli egyezségek nem számítanak. Lényeges ugyanakkor, hogy ilyen esetben bírságot kiszabhatnak, de a járművet nem tudják elszállíttatni, nincs erre eszközük. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a parkoló bérlőjének, ha a rendőrséghez fordul, kötelezően bizonyítania kell, hogy valóban „birtokolja” a helyet.