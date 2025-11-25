Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Lakótelepi bérelt parkolókHa lezárt, ha nem: tilos elfoglalni

2025. november 25., kedd, Közélet

Pontosításokkal szolgált Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége a lakónegyedekben kialakított, az ott lakók által bérbe vehető parkolóhelyek használatával kapcsolatosan. Az önkormányzat alárendeltségében működő hatóság egyebek mellett tisztázta: függetlenül attól, hogy a parkolóhelyen elhelyezett fém lezáró eszköz fel van-e emelve, vagy sem, más jármű, mint a bérlőé, nem használhatja. A hatóság továbbá azt is jelezte, hogy a bérelt helyet elfoglalókkal szemben minden esetben el tudnak járni (bírságolhatnak is), ám a jármű elszállítására nincs lehetőségük.

  • Ha nincs felemelve, akkor sem „szabad” a lakótelepi parkolóhely. Fotó: Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége
    Ha nincs felemelve, akkor sem „szabad” a lakótelepi parkolóhely. Fotó: Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége

A helyi rendőrség közleménye felidézi, noha több éve már, hogy a lakótelepi pakolóhelyek nagy részét bérbe vették a lakók, és ezeket a város el is látta a közismert, fémből készült, sárgára festett parkolásgátló eszközökkel, továbbra is vita tárgyát képezi ezek használata, illetve az, hogy milyen esetekben foglalhatja el a bérelt felületet más jármű. A hatóság arra is emlékeztet, hogy a közvélekedés szerint amennyiben ezek a lezáró eszközök nincsenek felemelve, lakattal lezárva, ez feljogosítja más járművek tulajdonosait/vezetőit, hogy igénybe vegyék a bérelt parkolóhelyet. Erre sok példa van, a „szabad” parkolózáras helyet sokan hosszabb-rövidebb ideig igénybe veszik, főképp olyan esetekben, amikor a közelben nem tudnak megállni, de arra is van példa, egyesek így kerülik el, hogy a közterületi parkolóhelyen fizetniük kelljen. 

Többen „csak öt percre” állnak be, ám ez legtöbbször sokkal több időt jelent, és ilyen esetekben jönnek a bonyodalmak. Sokszor egy, a szélvédőn hagyott telefonszám megoldja a gondot, a bérlő felhívja az illető telefonszámot, és a helyet elfoglaló elviszi a járművét, viszont a parkolóhely jogos használójának nem kötelező így eljárnia, és a helyi rendőrséghez fordulhat. Akkor is értesítheti a rendőrséget, ha szándékosan nem zárta le a parkolóhelyet, mivel a környéken nehéz megállni, és ezáltal segíteni akart a rövid ideig ott időzőknek, viszont valaki visszaélt a jóindulatával, és akár napokig elfoglalta a helyet.

Az év eleje óta a hatóságot harminc esetben hívták bérelt lakótelepi parkolóhely elfoglalása miatt, 14 alkalommal bírságoltak, a többi esetben megrótták a foglalókat. A bírság eléggé borsos, 400-tól 800 lejig terjedhet; amennyiben 15 napon belül törlesztik, a pénzbüntetés felét kell fizetni, ami így is legkevesebb 200 lej.

Az ilyen esetekben általában felmerül, hogy a parkolózárat nem használták rendeltetésszerűen. A helyi rendőrség ennek kapcsán kifejti: a városi képviselő-testület lakótelepi bérelt parkolók használatát szabályozó határozata értelmében a bérlőnek kötelessége minden alkalommal függőleges helyzetbe hozni és lakattal lezárni a gátlóeszközt, ám ennek elmulasztása még nem jogosít fel senkit arra, hogy elfoglalja a helyet. Az említett határozat ugyanis egyértelműen kimondja: a kibérelt és lezáróval ellátott helyekre a bérlőn kívül más nem állhat be.

Hadnagy István, az intézmény vezetője ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet: több alkalommal tapasztalták, hogy a lakóközösségekben az évek során egyezségek születettek egy-egy parkoló használatáról, a bérlők megengedik, hogy átmenetileg mások beálljanak, ám amennyiben vita kerekedik és a rendőrséghez fordulnak, akkor a rendőrség csak a határozat szerint járhat el, a szóbeli egyezségek nem számítanak. Lényeges ugyanakkor, hogy ilyen esetben bírságot kiszabhatnak, de a járművet nem tudják elszállíttatni, nincs erre eszközük. Fontos tudnivaló továbbá, hogy a parkoló bérlőjének, ha a rendőrséghez fordul, kötelezően bizonyítania kell, hogy valóban „birtokolja” a helyet.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-25 08:00 Cikk megjelenítése: 697 Olvasóink értékelése: 1.8 Szavazatok száma: 5
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1227
szavazógép
2025-11-25: A múlt hét - Kuti János:

Megvannak a bűnösök

Nagy sikert ért el a román igazságszolgáltatás, mert végül is elkapták a volt elnökjelölt, Călin Georgescu zsoldosvezérét, Horațiu Potrát a múlt hét csütörtökén. Dubajból hozták haza. Az igaz, hogy nem lehetett nehéz, ugyanis októberben megüzente ügyvédjei által, hogy „önként” hazajönne, mert honvágya van, és tisztázni kívánja nevét, nem akarja hátráltatni kiadatását.
2025-11-25: Közélet - Fekete Réka:

Magyartanárdíjat kapott Már Orsolya

A rétyi Antos János Általános Iskola magyar szakos tanára, iskolaigazgató az első nem magyarországi pedagógus, aki megkapta a Magyartanárdíjat. Már Orsolya a magyar nyelv napja alkalmából tartott ünnepségen vette át a kitüntetést november 15-én a budapesti Nemzeti Színházban Balázs Géza nyelvész professzortól, a díj kuratóriumi elnökétől.
rel="noreferrer"