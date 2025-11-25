Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magyartanárdíjat kapott Már Orsolya

2025. november 25., kedd, Közélet

A rétyi Antos János Általános Iskola magyar szakos tanára, iskolaigazgató az első nem magyarországi pedagógus, aki megkapta a Magyartanárdíjat. Már Orsolya a magyar nyelv napja alkalmából tartott ünnepségen vette át a kitüntetést november 15-én a budapesti Nemzeti Színházban Balázs Géza nyelvész professzortól, a díj kuratóriumi elnökétől.

  • Fotó: Facebook / Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda
Nagy megtiszteltetés, hogy „a magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb csillaga”, a többkötetes szak­író, tankönyvíró, nyelvész, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével (2013) kitüntetett Adamikné dr. Jászó Anna után, aki a 2023-ban alapított Magyartanárdíj első évében életműdíjban részesült, ő is megkapta ezt az elismerést – mondta lapunk megkeresésére Már Orsolya. Ez a díj nemcsak neki szól, hanem mindazoknak a háromszéki, erdélyi pedagógusoknak és másoknak is, akik oktatják a magyar nyelvet, illetve cselekszenek annak érdekében, hogy nemzedékről nemzedékre megőrizzük és megújítsuk anyanyelvünket – hangsúlyozta a rétyi magyar szakos tanár, iskolaigazgató.

Az oklevéllel, emlékéremmel, könyvjutalommal és szimbolikus pénzösszeggel járó díjat Balázs Géza professzor adta át a kitüntetettnek, akinek méltatását Terdikné Takács Szilvia budapesti magyartanár, a 2024-es Magyartanárdíj kitüntetettje írta és olvasta fel: „Dr. Már Orsolya nyelvész, általános iskolai magyartanár. 2009 óta tanít a rétyi Antos János Általános Iskolában, amelynek 2017 óta igazgatója. Diplomáját a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar–angol szakán szerezte, ugyanitt szerzett mesteri diplomát, majd a Bukaresti Egyetemen doktorált nyelvészetből. Hat évig a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kézdivásárhelyi tagozatának egyetemi adjunktusa a Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Tanszéken. Pedagógusi, oktatói munkája mellett Kovászna megye kulturális életének aktív szervezője, élénk kapcsolatot tart a romániai és magyarországi tudományos élettel, rendszeres előadója szakmai konferenciáknak. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének köztestületi tagja, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség tagja, a Romániai Magyar Tanintézmény-vezetők Országos Testületének alsó-háromszéki felelőse, a Nemzeti Tanterv- és Értékelési Központ munkacsoportjainak, valamint a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség által létrehozott munkabizottság tagja, amely a speciális oktatás számára kidolgozott általános és gimnáziumi tantervek magyar nyelvű fordításának ellenőrzését végezte. Az Erdélyi Református Cigánymissziós Lelkésztovábbképzők rendszeres meghívott nyelvészeti előadója. Kiemelkedő munkát végez a tehetséggondozás területén, rendszeresen készít fel versenyzőket a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre, a Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyre és a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyre – ez utóbbinak országos fordulóján 1. és 2. helyezést, a Kárpát-medencei döntőn pedig 3. helyezést értek el tanítványai. Magyar és román nyelven publikál anyanyelv-pedagógiai, tanügyi, oktatásmódszertani témákban, valamint szemiotikai és névtani kutatásokat végez, amelyek eredményeit magyarországi és romániai konferenciákon és szakmai kiadványokban osztja meg.”

A Magyartanárdíjat 2023-ban alapította a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, amelyet minden évben a magyar nyelv napjához (november 13.) kapcsolódva adnak át példamutató munkát végző magyartanároknak. Idén M. Mester Katalin (Devecser) és Már Orsolya (Réty) részesült ebben a kitüntetésben, az előző két év díjazottjai: 2023-ban Adamikné Jászó Anna professor emeritus (életműdíj), Hauber Károly magyartanár (Pápa), Széplaki Erzsébet tanító, érdemes tankönyvszerző (Budapest, Debrecen, Ragály), 2024-ben Korzenszky Richárd emeritus perjel, magyartanár, Tihany (életműdíj), Terdikné Takács Szilvia magyartanár (Budapest). Ebben a névsorban Már Orsolya az első nem magyarországi kitüntetett.

