Nagytakarítás az állami vállalatoknál

„Nagytakarítási”, vagyis átfogó cselekvési tervet dolgoz ki a kormány a veszteséges állami vállalatok hatékonyságának növelése, a menthetetlen cégek felszámolása érdekében oly módon, hogy a közpénzekből működő vállalatok valóban a közérdeket szolgálják – jelentette be tegnap a nemrég kinevezett reformügyi miniszterelnök-helyettes.

Oana Gheorghiu beszámolója szerint az állami vállalatok reformjával megbízott tárcaközi bizottság hétfői ülésén bemutatták az állami vállalatok ágazati térképét. Ez szerinte egy olyan eszköz, amely segít a bizottságnak, a kormánynak és a minisztériumoknak döntéseket hozni a vállalatok átszervezéséről. Elmondta: Románia több mint 1500 állami vállalata közül 1270 a helyi, 230 pedig a központi közigazgatás felügyelete alá tartozik. Az országos szintű állami vállalatok közül 83 rendkívül jelentős ráfizetéssel működik, ezek együttesen már 14 milliárd lejes adósságot halmoztak fel. Az ülésen döntöttek az állami vállalatok egységes nyilvántartásának létrehozásáról is, amely – a hatékonyság növelését javító intézkedések megalapozására – a gazdasági mutatók mellett különböző stratégiai, társadalmi szempontokat is a döntéshozók rendelkezésére bocsát, és világos képet ad a román államnak arról, hogy egy adott pillanatban mi van a tulajdonában; a nyilvántartásba a vállalatok havonta frissülő pénzügyi adatai is bekerülnek.

Az első körben tíz országos vállalatot világítanak át: négyet az energia-, hatot pedig a szállítási szektorból – közölte a kormányfőhelyettes. Hozzátette: az uniós helyreállítási alapok lehívásának feltételeként Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy 2026. március végéig teljes jogú igazgatótanácsi testületeket nevez ki a jelenleg ideiglenes vezetés alatt működő 48 állami vállalat élére, illetve arra, hogy augusztus végéig legalább három veszteséges állami vállalatot átszervez.

Az állami vállalatok hatékonyságát ellenőrző ügynökség (AMEPIP) honlapján elérhető adatok szerint a legtöbb veszteséget az állami vasúti társaság (CFR) vállalatai, a craiovai és bukaresti távfűtés-szolgáltató, a bukaresti metró, a Zsil-völgyi energetikai komplexum cégei produkálják. Egyébként maga az AMEPIP is ideiglenes vezetőséggel működik, de Oana Gheorghiu ígérete szerint legkésőbb november 27-ig kinevezik az ügynökség törvényes vezetőségét.

Az állami vállalatok reformjára Ilie Bolojan miniszterelnök is kitért pénteki sajtóértekezletén: véleménye szerint a „menthetetlen” vállalatokat be kell zárni, amelyeket pedig fenn kell tartani, azoknál csökkenteni kell a veszteségeket és javítani a szolgáltatásaikat.

Az állami vállalatoknál kezdődő nagytakarítással a kormány a deficit csökkentésére törekszik, ugyanakkor hatékonyabb közszolgáltatásokat vár el. Mint ismert, a 2024-es választási szuperévben Románia költségvetési hiánya elérte a GDP 9,3 százalékát, ezt kellene fokozatosan lefaragni 3 százalék alá. Az idei költségvetést eredetileg 7 százalékos deficittel tervezték meg, de ezt sem tudja tartani a kormány, az Európai Bizottsággal folytatott szeptemberi megbeszéléseket követően 8,4 százalékra módosították az idei hiánycélt.