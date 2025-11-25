Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nem engednek a nyugdíjukból

2025. november 25., kedd, Belföld

Elutasította a bírák és ügyészek nyugdíját szabályozó új törvénytervezetet a bukaresti ítélőtábla bíráinak közgyűlése tegnap. Az ítélőtábla közleménye szerint a közgyűlésen jelen lévő 216 bíróból 215-en szavaztak a jogszabályjavaslat ellen.

  • A bukaresti táblabíróság. Fotó: Wikipédia
    A bukaresti táblabíróság. Fotó: Wikipédia

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) november 24-ére és 25-ére hívta össze az ügyészek és a bírák közgyűléseit, hogy megismerje álláspontjukat a nyugdíjazásukat szabályozó törvénytervezetről, amelyet a testületnek a kormány kérésére véleményeznie kell. Ezt követően fog összeülni a CSM plénuma, hogy megfogalmazza álláspontját. A munkaügyi és az igazságügyi minisztérium által kidolgozott jogszabályjavaslatot szerda este bocsátották közvitára. Az új tervezet a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszakot szab meg a nyugdíjkorhatár 65 évre növelésére. Előírja azt is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.

Romániának november 28-ig kell megvalósítania a bírák és ügyészek különnyugdíjának reformját, ami a helyreállítási terv (PNRR) egyik mérföldköve, ellenkező esetben 231 millió eurót veszíthet.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-25 08:00 Cikk megjelenítése: 304 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1227
szavazógép
2025-11-25: Belföld - :

Nagytakarítás az állami vállalatoknál

„Nagytakarítási”, vagyis átfogó cselekvési tervet dolgoz ki a kormány a veszteséges állami vállalatok hatékonyságának növelése, a menthetetlen cégek felszámolása érdekében oly módon, hogy a közpénzekből működő vállalatok valóban a közérdeket szolgálják – jelentette be tegnap a nemrég kinevezett reformügyi miniszterelnök-helyettes.
2025-11-25: Belföld - :

Betörték a Teleki Téka ablakait

Ismeretlenek betörték a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár (közismert nevén Teleki Téka) épületének több földszinti ablakszemét, az épületbe azonban nem sikerült bejutniuk és benti károkozás sem történt.
rel="noreferrer"