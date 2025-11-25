Nem engednek a nyugdíjukból

Elutasította a bírák és ügyészek nyugdíját szabályozó új törvénytervezetet a bukaresti ítélőtábla bíráinak közgyűlése tegnap. Az ítélőtábla közleménye szerint a közgyűlésen jelen lévő 216 bíróból 215-en szavaztak a jogszabályjavaslat ellen.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) november 24-ére és 25-ére hívta össze az ügyészek és a bírák közgyűléseit, hogy megismerje álláspontjukat a nyugdíjazásukat szabályozó törvénytervezetről, amelyet a testületnek a kormány kérésére véleményeznie kell. Ezt követően fog összeülni a CSM plénuma, hogy megfogalmazza álláspontját. A munkaügyi és az igazságügyi minisztérium által kidolgozott jogszabályjavaslatot szerda este bocsátották közvitára. Az új tervezet a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszakot szab meg a nyugdíjkorhatár 65 évre növelésére. Előírja azt is, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.

Romániának november 28-ig kell megvalósítania a bírák és ügyészek különnyugdíjának reformját, ami a helyreállítási terv (PNRR) egyik mérföldköve, ellenkező esetben 231 millió eurót veszíthet.