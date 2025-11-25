Betörték a Teleki Téka ablakait

Lázok Klára, a könyvtár osztályvezetője elmondta: vasárnap reggel 10 óra körül értesítették arra járó ismerősök, hogy a Marosvásárhely belvárosában található épület több földszinti ablakszeme be van törve. A vandalizmus csak a dupla ablakok külső üvegtáblájának három ablakszemét érintette, a belső ablakszemek nem sérültek. A riasztóberendezés sem indult be az épületben, mivel nem érzékelt belső mozgást, a szolgálatos őr sem hallott semmit. Az épületben 24 órás őrszolgálat működik, az őrök reggel 7 órakor váltották egymást és nem észlelték a rongálást. Lázok Klára közölte: az őrség és jómaga is jelentette az esetet a feletteseinek, és feljelentést tesznek a rendőrségen ismeretlen tettes ellen rongálás miatt.

A Teleki–Bolyai Könyvtár a Maros Megyei Könyvtár fiókintézményeként működik, fenntartója a Maros megyei önkormányzat. A Teleki Téka könyvgyűjteményének értéke felbecsülhetetlen. Alapítója, gróf Teleki Sámuel könyvtárát a köznek szánta, és ezt a célt szem előtt tartva alakította ki gyűjteményét: Európa 25 városából hat évtizedes rendszeres gyűjtőmunka során sikerült megvásárolnia a több tízezer kötetet. A mintegy 40 ezer kötetet és számos kéziratot tartalmazó Teleki Téka 1802 őszén nyílt meg magyar nyelvterületen az egyik első nyilvános könyvtárként. Az intézmény törzsanyagát két nagyobb könyvgyűjtemény, a 40 000 kötetes Teleki Téka és a 80 000 könyvet számláló Bolyai Könyvtár képezi, utóbbi a két neves matematikusnak, Bolyai Farkasnak és Jánosnak is emléket állít.