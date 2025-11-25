Elmondása szerint a nyugdíjak kifizetése jelenleg nagyjából egyenlően oszlik meg a két mód között: a nyugdíjasok kicsivel több mint fele kártyára kapja a pénzt, a másik felének pedig a postás viszi házhoz készpénzben. „A kártyás kifizetések után szeptember végéig 6 millió lej banki jutalékot fizettünk, míg a készpénzes kifizetések után 60 millió lejt a postának” – közölte Manole, aki szerint a kártyára utalt nyugdíj az „Európai Unióban 2025-ben” „már remélhetőleg senki számára nem tűnik különlegesnek. Ez a normális”. (Maszol)

BEÁLLT AZ RMDSZ-BE. Belépett az RMDSZ-be, és mivel egyedül pályázik a tisztségre, sokak meghökkenésére decemberben a helyi szervezet elnöke is lehet Gyergyószentmiklós független polgármestere. Nagy Zoltán 2016-ban és 2024-ben is az RMDSZ ellen nyert; politikai karrierje az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) egyik fúziós pártjából (az MPP-ből) indult, és bár 2020-ban alulmaradt Csergő Tiborral szemben, tavaly nyáron ismét visszaszerezte a polgármesteri széket. Döntése nemcsak az EMSZ-t érte sokként, amely éveken át saját emberének tekintette, hanem azokat a választókat is, akik kifejezetten független polgármesterként bízták meg a város vezetésével, de az RMDSZ országos vezetősége sem feltétlenül örül neki: tavaly visszautasították, hogy a szövetség színeiben induljon a városvezetői székért. Nagy Zoltán az EMSZ-nek küldött levelében azzal indokolta belépését, hogy Gyergyószentmiklós „pozitív megkülönböztetésre” és „több forrásra” számíthat, ha RMDSZ-es vezetőként folytatja munkáját. (Transtelex)

POLOSKÁK A VONATON. Nemrég jelentette be a folyamatosan a csőd szélén táncoló CFR állami vasúttársaság, hogy december közepétől, az új menetrend bevezetésével drágítja a jegyeket. December 14-étől 9,88 százalékkal kell majd többet fizetni a vonatjegyekért, erre a CFR szerint az infláció miatt van szükség. Persze jó lenne, ha ilyenkor a vasúti közlekedés minőségében is változás mutatkozna, de a valóság nem ezt mutatja. A legújabb vasúti incidens nemcsak kényelmetlenséget okozott egy utasnak, hanem komoly egészségügyi veszélybe is sodorta. Egy 24 éves nőt – aki a Bukarest és Máramarossziget között közlekedő vonaton utazott hálókocsiban 190 lejes jeggyel – ugyanis annyira összecsíptek a poloskák, hogy orvosi ellátásra volt szüksége. Családja szerint a poloskacsípések kisebesedtek, elfertőződtek és annyira erős allergiás reakciót váltottak ki a szervezetében, hogy kórházi ellátásra volt szüksége. A nő anyja, aki közzétette a történteket, panaszt tett a CFR-nél. A vasúttársaság még nem reagált az incidensre. A Bukarest-Máramarossziget járatra számtalanszor panaszkodnak az utasok, a vonat ugyanis gyakran jelentős késéssel, 12 óra alatt teszi meg a több mint 600 kilométeres távolságot. (Digi24/Főtér)