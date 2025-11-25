Jelentősen átdolgozták az Egyesült Államok által előkészített „béketervet”, amely az orosz–ukrán háború lezárásának alapja lehetne. A Donald Trump amerikai elnök által előterjesztett dokumentum eredetileg 28 pontból állt, ám a hétvégi genfi tárgyalások során 19 pontra csökkentették, miután Ukrajna és több európai szövetséges kifogásolta a legvitatottabb követeléseket, közölte a Kárpáti Igaz Szó a Financial Times forrásaira hivatkozva.

Hogy pontosan mely elemek kerültek ki, nem hozták nyilvánosságra, de források szerint a módosítások egyik legfontosabb eredménye, hogy már nem szerepel a javaslatok között mintegy 100 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon amerikai kezelésbe adása. Európai tisztviselők ezt különösen pozitív fejleményként értékelték, ahogyan azt is, hogy Trump csapata ezúttal szorosabban együttműködik az európai partnerekkel, miután az eredeti tervezet sokakat váratlanul ért.

Szerhij Kiszlicja, Ukrajna helyettes külügyminisztere „feszült, de produktív” találkozónak nevezte a genfi megbeszélést. Elmondása szerint több órán át tartó, pontonkénti tárgyalás után sikerült kialakítani egy olyan vázlatot, amely mindkét fél számára elfogadhatónak tűnik. A legérzékenyebb kérdések – köztük a területi ügyek, valamint a NATO, Oroszország és az Egyesült Államok viszonyrendszere – azonban továbbra is Trump és Zelenszkij döntésére várnak.

Kiszlicja hangsúlyozta: Ukrajna nem dönthet területi engedményekről, hiszen az alkotmány értelmében bármilyen ilyen lépés országos népszavazást igényelne. Hozzátette, hogy az új dokumentum alig emlékeztet az első változatra, amely komoly felháborodást váltott ki Kijevben.

A módosítások között fontos előrelépés, hogy Washington kész elállni attól a korábbi javaslattól, amely 600 ezres felső korlátot szabott volna az ukrán fegyveres erők létszámának. A háborús bűnökre vonatkozó általános amnesztiapontot szintén újrafogalmazták, figyelembe véve a háború áldozatainak aggályait.

Kiszlicja szerint a genfi tárgyalások legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült fenntartani a működőképes együttműködést Kijev és Washington között.

A következő lépés az, hogy az Egyesült Államok eldönti, mikor és milyen formában mutatja be a módosított béketervet Oroszországnak. Ugyanis a Kreml tegnap jelezte, egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte, nagyon figyelmesen követik azokat a médiaértesüléseket, amelyek az elmúlt néhány napban bőségesen érkeztek Genfből, de hivatalosan még semmit sem kaptak. Mint fogalmazott, a Kreml érzékelte, hogy a korábban Moszkvának elküldött szövegben valamilyen módosításokat hajtottak végre. Úgy vélekedett, hogy nem lenne helyes megvitatni az amerikai béketervnek a médiában megjelent pontjait, mert ehhez a hivatalos információkból kell majd kiindulni. Hozzátette, erre a hétre egyelőre nem terveztek orosz–amerikai tárgyalást az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai rendezési tervről. Megismételte, hogy Oroszország erre továbbra is nyitott. Közölte, hogy a Kremlnek nincsenek információi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jövő hétre tervezett amerikai látogatásáról.

A Kreml délután arról adott ki közleményt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett török hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdoğannal az Ukrajna körüli helyzetről, egyebek között az amerikai javaslatok kontextusában. Putyin megjegyezte, hogy ezek abban a változatban, amellyel Moszkva megismerkedett, összhangban állnak az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozón folytatott megbeszélésekkel, és elvileg alapjául szolgálhatnak a végleges békés rendezésnek.

Putyin ismételten megerősítette Erdoğannak, hogy Oroszország érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai megoldásában, a török államfő pedig kifejezte szándékát, hogy minden lehetséges támogatást megad a tárgyalási folyamatnak, amelyhez Isztambult továbbra is kész tárgyalási helyszínként biztosítani.

A felek megállapodtak abban, hogy különböző szinteken erősítik a kapcsolattartást az ukrán ügyekben. Erdoğan a moszkvai tájékoztatás értelmében megosztotta Putyinnal azokat a benyomásokat, amelyeket a Dél-Afrikában rendezett G20-csúcson szerzett a részt vevő országok vezetőivel folytatott találkozókon.