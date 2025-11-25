Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szijjártó Péter: El kell fogadni az ajánlatot

2025. november 25., kedd, Világfigyelő

A helyzet csak rosszabb lehet, ha a háborúpárti európai vezetők aláássák az ukrajnai béketervet, ugyanis ebben az esetben még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás, illetve még súlyosabb lesz az eszkaláció veszélye – figyelmeztetett Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Brüsszelben, az európai uniós kereskedelmi miniszterek munkaülésén.

  • A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Fotó: Facebook / Szijjártó Péter
    A külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A tárcavezető arról számolt be, hogy a rendezési terv hatalmas lehetőség arra, hogy a béke végre visszatérjen Közép-Európába, viszont látni kell, hogy Brüsszel és az európai vezetők nem érdekeltek ennek az elfogadásában. „Nemcsak hogy nem érdekeltek, hanem látszik, hogy máris szívják fel magukat, hogy hogyan gáncsolják el, hogyan aknázzák alá, hogyan lehetetlenítsék el ennek a béketervnek az elfogadását” – mondta. Szerinte az egyetlen elfogadható magatartás az európai politikusok részéről az emberiesség és a józan ész szempontjait figyelembe véve az lenne, ha feltétel nélkül, teljes erejükkel támogatnák az amerikai béketörekvéseit és ezt a 28 pontos tervet.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ennél jobb nem lesz, mert a helyzet minden egyes nappal romlik: az eszkalációs veszély szempontjából, Európa biztonsága szempontjából, gazdasági szempontból, humanitárius szempontból és romlik Ukrajna területi integritásának szempontjából is, sorolta. Hozzátette, nincs olyan szempont, amely javulna a háború időbeli kiterjedésével. „Rosszabb lesz, mert a háború kiterjedésének veszélye ott lesz mindennap, mert még több ember hal meg, még nagyobb lesz a pusztítás, és még inkább ássák alá az európai gazdaságot és az európai biztonsági rendszert. Ukrajna már nagyon sokat veszített a háborúval, Európa is nagyon sokat veszített a háborúra adott brüsszeli válaszokkal, úgyhogy itt az ideje mindennek véget vetni” – folytatta.

A miniszter hangsúlyozta, hogy mindenki, aki a békemegállapodás ellen dolgozik, az igazából Európa és Ukrajna ellen is dolgozik. „Mert gondoljunk bele, hogyha 2022 áprilisában nem kényszerítették volna Ukrajnát a további harcra, hanem akkor azt az isztambuli megállapodást aláírták volna, az mennyivel jobb helyzetben került volna aláírásra Ukrajna szempontjából. Minden egyes nap, ami eltelik, az a helyzet romlásával jár, és ennél már csak egy rosszabb megállapodás tud létrejönni. Úgyhogy itt az ideje ezt a megállapodást elfogadni” – összegzett.

