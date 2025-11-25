Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Nemet mondanak a közös hitelre

2025. november 25., kedd, Világfigyelő

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk! Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt – közölte Orbán Viktor, Magyarországa miniszterelnöke az Európai Tanács hibrid formátumú tegnapi ülését összegezve.

  • A magyar kormányfő a videókonferencián. Fotó: Facebook / Orbán Viktor
    A magyar kormányfő a videókonferencián. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő azt mondta: a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra. Ez szerteágazó, ezer alkérdése van, tette hozzá. „Egyetlen dolgot tudok biztosan megállapítani a mai videókonferenciát követően: az Európai Unió folytatni akarja a háborút úgy, hogy egyetlen, de egyetlen fillérje sincs arra, hogy Ukrajnának katonai eszközöket szállítson, egyetlen fillér sem áll rendelkezésre, hogy Ukrajna működését finanszírozza, és egyetlen ötlete sincs arra, hogy hogyan kellene ezt a pénzt megszerezni” – mondta.

2025-11-25: Világfigyelő

Szijjártó Péter: El kell fogadni az ajánlatot

A helyzet csak rosszabb lehet, ha a háborúpárti európai vezetők aláássák az ukrajnai béketervet, ugyanis ebben az esetben még több ember fog meghalni, még nagyobb lesz a pusztítás, illetve még súlyosabb lesz az eszkaláció veszélye – figyelmeztetett Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere tegnap Brüsszelben, az európai uniós kereskedelmi miniszterek munkaülésén.
2025-11-25: Közélet - Fekete Réka:

A héten a zöldség- és gyümölcsgyűjtésé a főszerep (Önkéntesprogram iskolákban, óvodákban)

Évente több száz háromszéki óvodás és iskolás, valamint az őket irányító pedagógusok vesznek részt abban az országos önkéntesprogramban (SNAC), amelynek során ezen a héten rászoruló közösségekben, szociális intézményekben végzett közös tevékenységek szervezése mellett zöldség- és gyümölcsgyűjtésre összpontosítanak.
