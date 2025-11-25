A 2003-ban indult önkéntesprogramhoz szerre csatlakoztak a megyék, azon belül az óvodák és iskolák, mindenki a saját belátása szerint. Ez egy nem kötelező program, be lehet lépni bármikor, csupán jelezni kell a megyei tanfelügyelőségen és évi beszámolóval igazolni, hogy a tervezett tevékenységek megvalósultak. Ezzel a programmal a SNAC (Sistemul Național de Activitate Comunitară, Cselekvő Közösségek Országos Rendszere) célkitűzése, hogy a gyermekek és fiatalok érzékennyé váljanak a szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők, az idősotthonok lakóinak problémái iránt azáltal, hogy meglátogatják őket és közös tevékenységeket szerveznek. Úgy vélik, ez hozzásegíti a felnövekvő nemzedékeket a szemléletváltáshoz és felelősségérzethez, s azzal jár, hogy elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek, ami életük során előnyükre válik. Egy másik nem elhanyagolható előny, hogy a résztvevők bizonylatot kapnak az önkéntességről, ez feltétele annak, hogy beiratkozhassanak a SNAC-egyesületbe, ahol különböző tanulmányi ösztöndíjakra pályázhatnak, egyes országokban pedig pluszpont jár az egyetemi felvételin.

Lapunk érdeklődésére Bokor Attila speciális oktatásért felelős háromszéki tanfelügyelő elmondta, nem arról van szó, hogy egy osztály vagy óvodai csoport egyszer meglátogat egy idősotthont, speciális iskolát, illetve egy alkalommal jót tesz rászoruló emberekkel, és ezzel kipipálják a programban való részvételt, mert ez folyamatos tevékenységet jelent, havonta, kéthavonta legalább egy alkalmat, csak így válik hasznossá mindkét fél számára. Erre igen jó példák vannak Háromszéken. Sepsiszentgyörgyön az óvodák igen aktívak ezen a téren, itt a Csipike és a Hófehérke Napközi Otthont, az iskolák közül a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola, a Mihai Viteazul Főgimnázium néhány osztályát, Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes Főgimnáziumot, a Turóczi Mózes Általános Iskolát, a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Általános Iskolát, Baróton a Gaál Mózes Általános Iskolát említi a főtanfelügyelő, utóbbi házon belül is tud hasonló tevékenységet szervezni, mert itt működnek a speciális osztályok is. A megyeközponti Speciális Iskola is haszonélvezője a programnak, nemcsak hozzájuk látogatnak el gyakran gyermekcsoportok, hanem ők is önkénteskednek. Az óvodák és iskolák, köztük a Speciális Iskola által leglátogatottabb két helyszín a Zathureczky Berta Idősek Otthona és a Szilvássy Carola Református Szeretetotthon, de volt már közös tevékenység a brassói speciális iskolával is.

Fontos, hogy a gyermekek és fiatalok ezeken a találkozókon közösen készítsenek valamit a célcsoport tagjaival. Lehet karácsonyi díszeket készíteni, húsvétkor tojást írni, festeni, rajzolni vagy kis előadással örvendeztetni meg az időseket, társasjátékozni. Ezen a héten a zöldség- és gyümölcsgyűjtésé a főszerep, ellenben ez sem zárja ki a közös munkát, volt már rá példa, hogy krumplit faragtak, együtt gyümölcssalátát készítettek két iskola diákjai, amit elfogyasztottak és a maradék nyersanyagot elvitték egyedül élő időseknek – mondta el Bokor Attila.