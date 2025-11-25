Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rockkarácsony Kézdivásárhelyen

2025. november 25., kedd, Közélet

Pénteken és szombaton telt házzal zajlott a Rockkarácsony minifesztivál Kézdivásárhelyen. Objektív okokból a szervezők immár harmadik éve november vége felé szervezik meg a rendezvényt.

  • Nagy sikert aratott a Nocturnal Eternity. A szerző felvétele
    Nagy sikert aratott a Nocturnal Eternity. A szerző felvétele

A buli péntek este kezdődött a For You Pubban, amely az elejétől a befogadója a dr. Kelemen András és csapata által tető alá hozott rendezvénynek. Az első napon a csíkszeredai Pokolvér és a baróti Stomp csapott a húrok közé, majd a napot egy nem mindennapi produkció zárta: a marosvásárhelyi Nocturnal Eternity lépett utolsóként színpadra. Jól látszott, hogy profi zenészekről van szó, de közülük is kiemelkedett az énekes, Fizeșan Veronica. 

Második nap a csíkszeredai Menza, illetve a kovásznai és kézdivásárhelyi tagokból álló Background felelt a hangulatért, harmadikként pedig a Karma lépett színpadra. Ebben az együttesben Csiki Zoltán (gitár), ifj. Mihály Ernő (gitár), Mihály Ernő (ritmusgitár), Szima Barni (basszusgitár) és Molnár András „Papa” (dobok) játszik, ők voltak azok is, akik a hagyománynak megfelelően a 15. alkalommal megszervezett fesztivál végén az örömzenélést is előadták.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-25 08:00 Cikk megjelenítése: 214 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1227
szavazógép
2025-11-25: Közélet - Fekete Réka:

A héten a zöldség- és gyümölcsgyűjtésé a főszerep (Önkéntesprogram iskolákban, óvodákban)

Évente több száz háromszéki óvodás és iskolás, valamint az őket irányító pedagógusok vesznek részt abban az országos önkéntesprogramban (SNAC), amelynek során ezen a héten rászoruló közösségekben, szociális intézményekben végzett közös tevékenységek szervezése mellett zöldség- és gyümölcsgyűjtésre összpontosítanak.
2025-11-25: Közélet - Iochom István:

Árva Bethlen Kata-szobrot avattak (Vetró András műve Fogarason)

Hálaadó istentisztelettel és szoboravatással emlékezett a Fogarasi Református Egyházközség a templomépítő nagyasszonyra, Árva Bethlen Katára (1700–1759) születésének 325. évfordulóján, vasárnap. Vetró András alkotása a város egyetlen magyar emlékműve, ugyanis a Babits Mihály egykori szálláshelyén levő emléktáblát az épület új tulajdonosa eltávolította.
rel="noreferrer"