Vetró András műve FogarasonÁrva Bethlen Kata-szobrot avattak

2025. november 25., kedd, Közélet

Hálaadó istentisztelettel és szoboravatással emlékezett a Fogarasi Református Egyházközség a templomépítő nagyasszonyra, Árva Bethlen Katára (1700–1759) születésének 325. évfordulóján, vasárnap. Vetró András alkotása a város egyetlen magyar emlékműve, ugyanis a Babits Mihály egykori szálláshelyén levő emléktáblát az épület új tulajdonosa eltávolította.

  • Kolumbán Vilmos József, Ambrus Mózes és Szegedi László. Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület
    Kolumbán Vilmos József, Ambrus Mózes és Szegedi László. Fotó: Erdélyi Református Egyházkerület

A megemlékezésnek az Árva Bethlen Kata által 1758–59 között építtetett református templom adott otthont, melynek úrasztalát a grófnő esküvői palástjából általa varrt terítő díszíti. Síremléke a templomtorony előtt áll, rajta felsőcsernátoni Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész, egyháztörténész, történész és író, a grófnő udvari papja emlékverse olvasható.

Az ünnepi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Azt is elmondta: azzal, hogy a gyülekezet szobrot állít Árva Bethlen Katának, nem valaki ellen, hanem valaki mellett áll ki. Ezzel igazságot szolgáltat az egykori erdélyi nagyasszonynak, akitől elvették a gyermekeit, de a kisemmizett erdélyi főnemeseknek is, akikről a román kommunista hatalom azt állította, hogy kizsákmányolták a népet. „Szolgáltassék igazság e szoborral mindazoknak, akik megszenvedtek azért, mert kitartottak református hitük mellett” – mondta a püspök.

Az istentiszteletet követően a templomkertben felavatták a nagyasszony mellszobrát, a kézdivásárhelyi Vetró András szobrász alkotását. A mellszobrot Demeter Péter öntötte bronzba, talapzata pedig a csíkszeredai Dóczy Gránit cégnél készült. A magyar kormány anyagi támogatásával megvalósult szoborba időkapszulát helyeztek el, amely az adományozók névsora mellett az utókornak szánt üzenetet is tartalmaz. Az emlékművet Kolumbán Vilmos József püspök és Ambrus Mózes református lelkipásztor leplezte le, majd Szegedi László generális direktor megáldotta azt. A szoboravatás koszorúzással és szeretetvendégséggel zárult.

