A múlt pénteken lezajlott tisztújító küldöttgyűlésen elhangzottakkal összhangban az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete a közösséggel való szorosabb kapcsolat kialakítását, valamint a lakosság igényeit, panaszait, javaslatait felmérő fórumokat indít útjára Városjáró néven – hangzott el a szervezet új vezetőségének tegnapi sajtótájékoztatóján. A lakónegyedekre leosztott találkozókon az RMDSZ önkormányzati képviselői vesznek részt, a cél meghallgatni az illető városrészben élőket, az elhangzottak alapján feltérképezni a problémákat és megoldásokat keresni. Mint elhangzott, a közösség irányába történő nyitás nem szorítkozik csak ezekre az alkalmakra, minden társadalmi csoportot meg szándékoznak szólítani, illetve átláthatóbbá tenni az önkormányzati tevékenységet is.

Miklós Zoltán parlamenti képviselő, a városi szervezet új elnöke, valamint Zsigmond József önkormányzati képviselő, a szervezet frissen megválasztott ügyvezető elnöke szerint új korszak előtt állnak. Úgy értékelik, Antal Árpád, a szervezet eddigi vezetője mind politikusként, mind polgármesterként az elmúlt 15 évben látványosan fejlesztette Sepsiszentgyörgyöt, az RMDSZ és az önkormányzat is egy irányba húzott, a város megújult és a beruházások, a rendezvények révén sikerült megerősíteni a magyar identitást, erős közösségi önbizalmat teremteni. Miklós Zoltán szerint tisztában vannak azzal, hogy komoly feladat áll előttük, hiszen Erdély egyik legerősebb magyar közösségéről van szó – Háromszék lakosságának egyharmada Sepsiszentgyörgyön él –, a legnagyobb RMDSZ-szervezetként pedig feladatuk és felelősségük, hogy a mindennapokban közel legyenek az emberekhez.

Miklós Zoltán elsődleges feladatának tekinti, hogy a közéletet és a közösséget összekösse, ezért olyan szervezetet építenek, mely mielőtt a döntéshozatalra kerülne sor, kérdez, bevonja a közösség tagjait és válaszol a felvetésekre. Megváltozott a világ, az igények, a gazdasági környezet, más válaszokra van szükség, mint korábban – fejtette ki. Tisztában vannak azzal, hogy sok a bizonytalanság, rossz a közhangulat, ezért fontos az őszinte beszéd, tisztán látni, hogy mi történik a város különböző részein élők mindennapjaiban. Így a szervezet vezetői, a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati képviselők közvetlenül az emberekkel konzultálva igyekeznek megismerni a problémáikat.

A nyitás jegyében a már futó Fogadóóra mellett a Városjáró programot is útjára indítják, melynek keretében önkormányzati képviselőik felkeresik a lakónegyedeket. Az első ilyen alkalomra ma kerül sor 17 órától az Olt negyedben, az Írisz Házba várják a helyieket, a találkozón Czimbalmos-Kozma Csaba, valamint Magyarósi Imola lesz jelen az önkormányzat részéről. A következő fórum a szemerjai új negyedben lesz december 4-én szintén 17 órától, a helyszínt később ismertetik. A fórumokon kívül az elkövetkezőkben tematikus beszélgetéseket, valamint rétegtalálkozókat is terveznek, utóbbiak is már egyeztetés alatt állnak – ismertette Miklós Zoltán.

A közvetlen találkozók mellett erőteljesebb, átláthatóbb tájékoztatásra is törekszenek nem csak a szervezet, hanem a legfontosabb testület, a városi tanács szintjén is, melyet jelenleg kizárólag az RMDSZ képviselői alkotnak. Képviselőik, valamint a testület munkája kevésbé ismert a közvélemény előtt, ezért a fontos önkormányzati döntésekről sajtóközleményekben, közösségi oldalakon történő kommunikációban, illetve hírlevél formájában számolnak be, önkormányzati képviselőik láthatóbbak és aktívabbak lesznek – ismertették.

A különböző társadalmi rétegek: az ifjúság, a nők, az idősek, a vállalkozók, civil szervezetek, egyházak, a többi magyar politikai alakulat irányába is külön nyitanak. Ezt részben a már meglévő programok, részben a szervezeti tevékenységbe való bevonás, párbeszéd, együttműködés, illetve új kezdeményezések révén szándékoznak megvalósítani. Miklós Zoltán példaként megemlítette: a vállalkozói szférának a munkaerőigény feltérképezésével, illetve a szakképzésnek a helyi gazdaság igényeihez igazításával (szakmatanulás, duális képzés, gyakornoki program támogatása), valamint a civil szervezetekkel való kapcsolatuk erősítésével (az adófelajánlás minél hatékonyabb felhasználása érdekében) tudnak segíteni. Emellett olyan kezdeményezésekkel, mint a hamarosan induló Pertu Money podcast, amely közérthetően mutatja be a gazdasági folyamatokat és helyi jó példákat.

Miklós Zoltán és Zsigmond József továbbá jelezték: a román közösség is aktív része a város életének, kiemelten fontos a rendszeres, nyitott párbeszéd a választott képviselőikkel, civil szervezeteikkel, helyi vezetőikkel, ezért támogatják a közös fórumokat, találkozókat, ahol e közösség problémáit is feltérképezik és megoldásokat keresnek. A roma közösség esetében partnerséget szándékoznak kiépíteni, híd szerepet betölteni az előítéletek visszaszorítása érdekében, illetve támogatnak minden olyan kezdeményezést (oktatás, foglalkoztatás, kultúra és szociális szolgáltatások), mely a közösség megerősödését, fejlődését szolgálják.