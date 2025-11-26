Könyvbemutató CZILLI ARANKA ÚJ KÖTETE. Czilli Aranka költő, író A narancssárga ruha című új kötetét ma 18 órakor mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A szerző beszélgetőtársa Szabó Eszter, az Okulusz Könyvklub házigazdája, felvezetőt mond Kopacz Attila, a könyvet megjelentető Tinta Kiadó vezetője.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház gyűléstermében november 27-én, csütörtökön 17 órától kettős könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Bemutatják a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László írásait tartalmazó vers- és prózaantológiáját, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvét. A bemutatón megtekinthető a Parnasszus irodalmi kör húszéves történetét megörökítő fotómontázs. Az eseményen Johann Sebastian Bach Allemand című szólószonátájával közreműködik Nagy-Pál Dávid, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákja (felkészítő tanár: Ráduly Zsófia).

Kiállítás

KOVÁSZNA. A művelődési ház Ignácz Rózsa-termében november 27-én, csütörtökön 18 órakor megnyitják Csata Zoltán nyugalmazott biológus és Bede Erika magyartanár első közös fotókiállítását. A kiállítás január 9-ig látogatható, a belépés ingyenes. További információk, szervezett csoportok regisztrációja a 0762 674 516-os telefonszámon.

SEPSISZENTGYÖRGY. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben január 9-ig látogatható a Robert Gutowski Architects építészeti kiállítás, melyen a helyi közönség megtekintheti az Új Erdélyi Művészeti Központ építészeti ötletpályázatának egyik megosztott II. helyezett díjazású tervét is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata által meghirdetett versenyen két második és két harmadik helyezettet díjaztak korábban. A májusban közzétett pályázaton a feladat egy művészeti központ tervezése volt Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Filharmónia, a Tamási Áron Színház, a Cimborák Bábszínház, az M Studio, az EMŰK Művészeti Galéria és a Bod Péter Megyei Könyvtár részére.

Színház

VENDÉGELŐADÁS. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban a kolozsvári NON – Centru de Arte Performative társulat lép fel Blossom című előadásával; rendező: Dominik M. Iabloncic. (Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott, időtartam: 50 perc.) * A chișinăui Mihai Eminescu Nemzeti Színház november 28-án, pénteken 19 órától az Andrei Mureșanu Színházban játssza Chirița koncerten Chișinăuban című elő­adását. Jegyek az eventim.ro oldalon.

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ma 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében és november 28-án, pénteken 19 órától Kovásznán a művelődési központban Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című vígjátékát játssza (rendező: Márton András). A kézdivásárhelyi előadásra a Vigadó jegypénztárában lehet belépőt vásárolni, illetve az előadás előtt egy órával; információ és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon. A kovásznai bemutatóra a városi művelődési ház jegypénztárában, illetve előadás előtt fél órával a helyszínen kapható jegy; további információk a 0762 674 516-os telefon­számon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadásai a Háromszék Táncstúdióban: november 28-án, pénteken: Dirty Dancing – koreográfus: Eryk Makohon (az előadás 16 éven felülieknek ajánlott); november 29-én, szombaton 19 órától Lift – rendező-koreográfus: Fehér Ferenc (időtartam: 45 perc, szünet nélkül).

Előadások

KÉZDIVÁSÁRHELY. November 27-én, csütörtökön 19 órától A lélek realizmusa címmel Csoóri Sándor-estre várják az érdeklődőket a Vigadó Művelődési Központ nagytermébe. Közreműködik: Császár Angela színművész, Navratil Andrea népdalénekes, a Tokos zenekar, Berecz István, Ap­pelshoffer János, Kacsó Hanga Borbála, Rémi Tünde, a Bekecs Néptáncszínház táncosai. Jegyek (25 lej) válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, valamint az elő­adás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

SEPSISZENTGYÖRGY. Ne szúrd el a kari-ered! címmel tart előadást november 28-án, pénteken 17.30 órától a Fidelitas Hotel konferenciatermében Kalóz János György klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és mentálhigiénés szakember, a drogprevenció elismert szakértője. Előadásában szó lesz arról, miért nyúlnak egyre fiatalabb korban droghoz a kamaszok, hogyan ismerhetők fel a függőség korai jelei, és hogyan segíthet a szülő úgy, hogy közben ne taszítsa el gyermekét. A részvétel ingyenes, regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet hétköznapokon 8–15 óráig.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat november 27-én, csütörtökön 19 órától Napszentület című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban.

TÁNCHÁZ. Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben november 27-én, csütörtökön 20 órától táncházba, folkkocsmába várja az érdeklődőket a Ségerczferi Biokollektív és a Taierling testvérek. A belépő in­gyenes.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 16.30-tól Dzsungelmesék 2. (románul beszélő), 18.15-től Dö­gölj meg, szerelmem (román feliratos), 18.15-től Alpha (román feliratos), 20.30-tól Csak egy baleset (román feliratos), 20.30-tól A menekülő ember (román feliratos). Honlap: artacinema.ro

Induló gyászcsoportok

A Diakónia Keresztyén Alapítvány keretében újraindulnak a gyászcsoportok, melyekhez csatlakozni november 29-ig lehet. A gyászolók sorstárs csoportjába szeretettel várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették hozzátartozójukat. Találkozóikat kéthetente tartják másfél-két órában, igazodva a csoporttagok igényeihez. Érdeklődni, jelentkezni a 0731 025 903-as telefonon (Sepsiszentgyörgy), valamint a 0728 967 211-es telefonon (Barót) lehet. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető, Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoportvezető.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) patika tart nyitva.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

ÁRAMSZÜNET. Munkála­tok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma és csütörtökön 8–15 óráig Zágonbárkányban, illetve csütörtökön és pénteken 9–17 óráig Ojtozban.

KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁS. November 28–30. között Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban mintegy 60 tenyésztői egyesület több mint háromezer fajtatiszta kisállatot – dísz- és postagalambok, különleges tyúkok, fajnyulak és tengerimalacok – mutat be az országos kisállat-kiállításon. A kiállítás pénteken 9–19, szombaton 8–18, vasárnap 8–13 óráig látogatható. A belépő felnőtteknek 20 lej, 5–18 év közöttieknek 5 lej, 5 év alattiaknak ingyenes. Tombolajegyet 5 lejért lehet vásárolni.

ADVENT szörcsén. Adventi vásárt szerveznek november 29-én, szombaton 15 órától Szörcsén a kultúrotthonban, majd 17 órától az Életrevaló Ifjúsági Zenekar lép fel alkalmi koncerttel. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület kéri a gyermekeket, hogy felnőttek segítségével készítsenek süteményeket, kézműveskedjenek, az elkészült munkákat pedig állítsák ki a vásárban. Jelentkezni még ma lehet Biró Erikánál a 0757 958 868-as telefonszámon. A környező településekről is lehet csatlakozni.