Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após és rokon, a sepsiszentgyörgyi
KOSZTA KÁROLY,
a volt Helyiipari Vállalat
pénzügyi ellenőre
életének 84. évében rövid,
de súlyos betegség után
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól evangélikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335850
Szomorú szívvel
tudatjuk, hogy
BARTOS JÓZSEF CSABA
életének 53. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. november 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335851
Csendes legyen álmod, /
Találj odafönt örök boldogságot. / Kísérje utadat Isten
és az ég, / A felhőkön túl
találkozunk még.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, rokon,
KUPÁNNÉ SZÁSZ JULIANNA
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 27-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Gyászoló szerettei
4335852
Megemlékezés
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
a kézdiszentléleki
KOVÁCS-BARABÁS GYÖRGYNÉ
VOLONCS ILONÁRA
halálának hetedik évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120609
„Jó lenne újra beszélgetni
veled, melléd ülni s fogni
a kezed. Elmesélni neked,
ha boldogok vagyunk,
vagy ha a bánat cseppje
szemünkben ragyog.
Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk.”
Fájó szívvel emlékezünk
az illyefalvi
MOLNÁR ROZÁLIÁRA
halálának évfordulóján.
Nyugodjon békében.
Szerettei
1120611
„Zöld csillag kihunyt az égen, / a csónak partot ért. / Hideg csendben fekete minden, / Legyen az álmod, legyen az álmod szép.” Fájó szívvel emlékezem édesapámra,
PÉTER ÁRPÁD
volt gyámhatósági felügyelőre halálának 21. évfordulóján. Emlékedet szívünkben őrizzük.
Fia, Zsolt és családja
Szatmárnémetiből
1120600
Míg a földön élünk, szívünkben helyedet nem pótolja semmi, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, és a szívünkben örökre itt maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZIGYÁRTÓ ILONÁRA halálának negyedik
évfordulóján.
Szerettei
1120591
Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki
születésű PARA ÁRPÁDRA halálának harmadik
évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120586
Kit szívünkben érzünk,
nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket.
Fájó szívvel emlékezünk
özv. BENDE KÁROLYNÉ IMREH ILONÁRA
halálának hatodik hónapjában. Nyugodjál békében.
A gyászoló család
4335836
Jó lenne újra beszélgetni
veled, melléd ülni és fogni
a kezed. Elmesélni neked,
ha boldogok vagyunk,
vagy ha a bánat cseppje
a szemünkben ragyog.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi
id. GERGELY PÉTERRE
halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335845
Valahol a felhőkön túl
van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Te is ott vagy, angyalok közt járod utadat, ablakainkban minden éjjel csillagként ragyogsz.
Hiányod mindennap
érezve, nem enyhülő
fájdalommal emlékezünk
a sepsikőröspataki
ZOLTÁNI LAJOSRA
halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Nem választ el minket sem föld, sem ég, valahol a felhőkön túl találkozunk még.
Szerettei
4335839