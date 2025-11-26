Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. november 26., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após és rokon, a sepsiszentgyörgyi
KOSZTA KÁROLY,
a volt Helyiipari Vállalat 
pénzügyi ellenőre
életének 84. évében rövid, 
de súlyos betegség után 
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól evangélikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
4335850

Szomorú szívvel 
tudatjuk, hogy
BARTOS JÓZSEF CSABA
életének 53. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. november 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozó­házától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335851

Csendes legyen álmod, / 
Találj odafönt örök boldog­ságot. / Kísérje utadat Isten 
és az ég, / A felhőkön túl 
találkozunk még.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, rokon,
KUPÁNNÉ SZÁSZ JULIANNA
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2025. november 27-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Gyászoló szerettei
4335852

 

Megemlékezés

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk 
a kézdiszentléleki 
KOVÁCS-BARABÁS GYÖRGYNÉ
 VOLONCS ILONÁRA 
halálának hetedik évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120609

„Jó lenne újra beszélgetni 
veled, melléd ülni s fogni 
a kezed. Elmesélni neked, 
ha boldogok vagyunk, 
vagy ha a bánat cseppje 
szemünkben ragyog. 
Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk.” 
Fájó szívvel emlékezünk 
az illyefalvi 
MOLNÁR ROZÁLIÁRA 
halálának évfordulóján. 
Nyugodjon békében.
Szerettei
1120611

„Zöld csillag kihunyt az égen, / a csónak partot ért. / Hideg csendben fekete minden, / Legyen az álmod, legyen az álmod szép.” Fájó szívvel emlékezem édesapámra, 
PÉTER ÁRPÁD 
volt gyámhatósági felügyelőre halálának 21. évfordulóján. Emlékedet szívünkben őrizzük.
Fia, Zsolt és családja 
Szatmárnémetiből
1120600

Míg a földön élünk, szívünkben helyedet nem pótolja semmi, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, és a szívünkben örökre itt maradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZIGYÁRTÓ ILONÁRA halálának negyedik 
évfordulóján.
Szerettei
1120591

Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki 
születésű PARA ÁRPÁDRA halálának harmadik 
évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120586

Kit szívünkben érzünk, 
nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket. 
Fájó szívvel emlékezünk 
özv. BENDE KÁROLYNÉ IMREH ILONÁRA 
halálának hatodik hónapjában. Nyugodjál békében.
A gyászoló család
4335836

Jó lenne újra beszélgetni 
veled, melléd ülni és fogni 
a kezed. Elmesélni neked, 
ha boldogok vagyunk, 
vagy ha a bánat cseppje 
a szemünkben ragyog. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi 
id. GERGELY PÉTERRE 
halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335845

Valahol a felhőkön túl 
van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Te is ott vagy, angyalok közt járod utadat, ablakainkban minden éjjel csillagként ragyogsz. 
Hiányod mindennap 
érezve, nem enyhülő 
fájdalommal emlékezünk 
a sepsikőröspataki 
ZOLTÁNI LAJOSRA 
halálának hatodik hónap­jában. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott. 
Nem választ el minket sem föld, sem ég, valahol a felhőkön túl találkozunk még.
Szerettei
4335839

