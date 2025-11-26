Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após és rokon, a sepsiszentgyörgyi

KOSZTA KÁROLY,

a volt Helyiipari Vállalat

pénzügyi ellenőre

életének 84. évében rövid,

de súlyos betegség után

csendesen elhunyt.

Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól evangélikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4335850

Szomorú szívvel

tudatjuk, hogy

BARTOS JÓZSEF CSABA

életének 53. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2025. november 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozó­házától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335851

Csendes legyen álmod, /

Találj odafönt örök boldog­ságot. / Kísérje utadat Isten

és az ég, / A felhőkön túl

találkozunk még.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama, rokon,

KUPÁNNÉ SZÁSZ JULIANNA

életének 89. évében elhunyt.

Temetése 2025. november 27-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.

Gyászoló szerettei

4335852

Megemlékezés

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk

a kézdiszentléleki

KOVÁCS-BARABÁS GYÖRGYNÉ

VOLONCS ILONÁRA

halálának hetedik évfordulóján. Nyugalma legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120609

„Jó lenne újra beszélgetni

veled, melléd ülni s fogni

a kezed. Elmesélni neked,

ha boldogok vagyunk,

vagy ha a bánat cseppje

szemünkben ragyog.

Hiányzol, és néha nem igazán értjük, miért mennek el azok, akik fontosak nekünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

az illyefalvi

MOLNÁR ROZÁLIÁRA

halálának évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Szerettei

1120611

„Zöld csillag kihunyt az égen, / a csónak partot ért. / Hideg csendben fekete minden, / Legyen az álmod, legyen az álmod szép.” Fájó szívvel emlékezem édesapámra,

PÉTER ÁRPÁD

volt gyámhatósági felügyelőre halálának 21. évfordulóján. Emlékedet szívünkben őrizzük.

Fia, Zsolt és családja

Szatmárnémetiből

1120600

Míg a földön élünk, szívünkben helyedet nem pótolja semmi, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, és a szívünkben örökre itt maradsz.

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZIGYÁRTÓ ILONÁRA halálának negyedik

évfordulóján.

Szerettei

1120591

Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki

születésű PARA ÁRPÁDRA halálának harmadik

évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120586

Kit szívünkben érzünk,

nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk, őrizzük őket.

Fájó szívvel emlékezünk

özv. BENDE KÁROLYNÉ IMREH ILONÁRA

halálának hatodik hónapjában. Nyugodjál békében.

A gyászoló család

4335836

Jó lenne újra beszélgetni

veled, melléd ülni és fogni

a kezed. Elmesélni neked,

ha boldogok vagyunk,

vagy ha a bánat cseppje

a szemünkben ragyog.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gidófalvi

id. GERGELY PÉTERRE

halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335845

Valahol a felhőkön túl

van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Te is ott vagy, angyalok közt járod utadat, ablakainkban minden éjjel csillagként ragyogsz.

Hiányod mindennap

érezve, nem enyhülő

fájdalommal emlékezünk

a sepsikőröspataki

ZOLTÁNI LAJOSRA

halálának hatodik hónap­jában. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Nem választ el minket sem föld, sem ég, valahol a felhőkön túl találkozunk még.

Szerettei

4335839