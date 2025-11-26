Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. november 26., szerda

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl tej, 2 dl borvíz (ásványvíz), 0,75 dl olaj, csipetnyi só, csipetnyi szódapor (szódabikarbóna); a tálaláshoz: lekvár, mogyoró- vagy csokoládékrém; porcukor.

Elkészítése. A lisztet egy keverőtálba szitáljuk, beleszórjuk a sót meg a szódaport, és szárazon összekeverjük. Beleütjük a tojásokat, majd a tejet és a borvizet felváltva, apránként hozzácsorgatva habverővel vagy fakanállal csomómentes, híg palacsintamasszát kavarunk. A végén beledolgozzuk az olajat is.

A palacsintasütőt felhevítjük, vékonyan kiolajozzuk, majd merőkanálnyi adagot egyenletesen szétterítünk benne, és megsütjük. Ha megsült az egyik oldala, fa- vagy szilikonlapáttal óvatosan alája nyúlunk, átfordítjuk a másik oldalára, és azt is megsütjük. Ha már mindkét oldala megsült a palacsintának, tányérra szedjük, és tálalásig félretesszük. A műveletet addig ismételjük, amíg a palacsintatésztánk elfogy.

Tálaláskor a palacsintákat megkenjük lekvárral vagy csokoládé-, illetve mogyorókrémmel, legyezőszerűen négybe hajtjuk, vagy egyszerűen felcsavarjuk, és megszórjuk porcukorral.

A tésztának folyékonynak kell lennie, akkor sülnek szép, vékony palacsinták. Ha nem lenne kellően folyékony a masszánk, kevés borvízzel még hígíthatjuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

