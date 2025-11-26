A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
  • Bölöni László és a Háromszék Képkivágás. Fotó: Facebook / Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Mit készítsünk ma? (Hígpalacsinta)

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 tojás, 3 dl tej, 2 dl borvíz (ásványvíz), 0,75 dl olaj, csipetnyi só, csipetnyi szódapor (szódabikarbóna); a tálaláshoz: lekvár, mogyoró- vagy csokoládékrém; porcukor.
2025-11-26: Kultúra - :

Pál-Fám Ferenc – Benedek Lajos: Székelyföld gombái (Megjelent)

Le a kalappal, no nem annyira a gombákéval, inkább az igazival Pál-Fám Ferenc és Benedek Lajos gombászok, egyetemi oktatók előtt. Erdélyi gombász­egyesületünk Pázmány Dénes-díjasai ők méltán, akik táboraink, konferenciáink szakmai műhelyeinek alapemberei kezdetektől. 
