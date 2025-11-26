A Kovászna Megyei Tanács legutóbbi ülésén jóváhagyta, hogy négy erdővidéki községgel (Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas) karöltve pénzügyi segítséget nyújtsanak a Baróti Városi Kórház fejlesztésére. A segítségnyújtásra egy társulási szerződés ad lehetőséget, mely alapján az egészségügyi minisztérium által orvosi eszközök és felszerelések vásárlására biztosított közel ötmillió lejes finanszírozáshoz a baróti önkormányzatra eső önrészt, 631 ezer lejt közösen álljanak, a városnak ugyanis nincs ekkora kerete.

A testületi ülésen, majd az azt követő Megyeinfón Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke emlékeztetett, hogy pár éve elindították Erdővidék modernizációs programját, melynek egyik alapvető összetevője volt az úthálózat korszerűsítése. Emellett a térség számára meghatározó közszolgáltatások fejlesztése is része a kezdeményezésnek. Ide tartozik a minőségi egészségügyi ellátás, ezért a megyei önkormányzat is hozzájárul a Baróti Városi Kórház fejlesztéséhez. Ennek újabb állomása a társulás, melyet Barót városával, valamint Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas községgel kötnek meg annak érdekében, hogy az egészségügyi intézmény újabb orvosi felszereléseket tudjon vásárolni.

Az erdővidéki város a szükséges összeg oroszlánrészét kormányzati forrásokból szándékszik megszerezni, és erre az egészségügyi minisztériumon keresztül lehetőségük nyílt. Összesen 4,9 millió lejt hívhatnak le, ám ehhez 631 ezer lej önrészt is biztosítani kell. Mivel a teljes összeg előteremtésére Barót önkormányzatának nincs lehetősége, a társulási szerződés révén a többi önkormányzat is hozzájárul. Kovászna Megye Tanácsa 150 ezer, Barót 105 ezer lejjel, míg a négy község 35–35 ezer lejjel pótol be az önrészbe.

Tamás Sándor emlékeztetett, hogy a baróti kórház egy elég kiterjedt térséget és a megye lakosságának nagy hányadát, 30 ezer embert szolgál ki. Fekvőbeteg-ellátást, szakrendelői szolgáltatásokat, egynapos kórházi ellátást, szolgáltatást nyújt anesztézia és intenzív terápia, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, általános sebészet, szülészet-nőgyógyászat, kórházi laboratóriumi vizsgálatok, radiológia és képalkotó diagnosztika szakágakban. Kiemelten fontos, hogy színvonalas ellátást biztosítsanak, ezért a megyei önkormányzat folyamatosan igyekszik hozzájárulni a fejlesztésekhez. Két évvel ezelőtt indították el azt a közös beruházást, mely az intézmény és a tűzoltóállomás közös udvarának közművesítését, felújítását szolgálja, ami a végéhez közeledik. Erre a beruházásra két év alatt 1,4 millió lejt biztosítottak – a baróti önkormányzattal kötött egyezség szerint évi 700 ezer lejt, amit jövőre is a rendelkezésükre bocsátanak.

Tamás Sándor hozzáfűzte: külön figyelmet fordítanak arra, hogy ne csak a megyei önkormányzat közvetlen alárendeltségében lévő megyei sürgősségi kórházat, hanem a baróti és a kézdivásárhelyi intézményeket is lehetőségeik és hatáskörük keretein belül segítsék. Az elnök azt is elmondta, hogy az elmúlt 15 évben a bezárásra ítélt baróti kórházat nemcsak megmentették, de sikerült a fejlődés irányába elmozdítani.