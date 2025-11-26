Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nők elleni erőszakÖsszefognak az intézmények

2025. november 26., szerda, Közélet

A nők elleni erőszak felszámolásának világnapja alkalmából a Kovászna megyei rendőrség szervezésében különböző intézmények és civil szervezetek képviselői egyeztettek a családon belüli erőszak visszaszorításáról tegnap a megyei főkapitányságon.

    Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A rendőrség vezetése megerősítette: minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek az áldozatok védelmében és az agresszorok felelősségre vonásáért. A résztvevők hangsúlyozták az együttműködés szükségességét, hiszen a megelőzés mellett az áldozat és a hatóságok közötti összehangolt munka is alapfeltétele annak, hogy a veszélyeztetettek időben segítséget kapjanak. A jelenlévők vállalták, hogy tovább erősítik a közös fellépést, javítják az esetkezelés hatékonyságát, támogatják azokat a nőket, akik ki akarnak lépni az erőszakos környezetből. Kulcsfontosságúnak tartják a civil társadalom bevonását is, hogy senki ne maradjon magára veszélyhelyzetben. A rendezvény újabb lépés a megyei intézmények közös erőfeszítésében, hogy biztonságosabb közösséget teremtsenek, ahol a méltóság és az emberi jogok érvényesülnek – hangsúlyozta Alin Pahonțu főkapitány. (sz.)

2025-11-26: Közélet - Nagy D. István:

Segítség a baróti kórháznak (Megyei önkormányzat)

A Kovászna Megyei Tanács legutóbbi ülésén jóváhagyta, hogy négy erdővidéki községgel (Nagyajta, Bacon, Bardoc és Vargyas) karöltve pénzügyi segítséget nyújtsanak a Baróti Városi Kórház fejlesztésére. A segítségnyújtásra egy társulási szerződés ad lehetőséget, mely alapján az egészségügyi minisztérium által orvosi eszközök és felszerelések vásárlására biztosított közel ötmillió lejes finanszírozáshoz a baróti önkormányzatra eső önrészt, 631 ezer lejt közösen álljanak, a városnak ugyanis nincs ekkora kerete.
2025-11-26: Közélet - Nagy D. István:

A nők elleni erőszak közösségi ügy

Narancssárga fénybe borult tegnap délután Kovászna Megye Tanácsának épülete a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából, az intézmény bejárata közelében pedig az RMDSZ Nőszervezete által 2022-ben Ütős-gyilkos szavak címmel életre hívott online kiállítás plakátjait, Szederjesi Szidónia alkotásait lehetett megtekinteni. Az önkormányzat a Megyei Tanácsok Országos Szövetsége felhívására csatlakozott a november 25-i világnap figyelemfelkeltő idei kezdeményezéséhez. Amint a helyszínen elhangzott: az akció célja ismételten felhívni a figyelmet, hogy a nők bántalmazása, a családon belüli erőszak, valamint az ezek elleni küzdelem nemcsak női ügy, hanem közösségi felelősség. 
