A rendőrség vezetése megerősítette: minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek az áldozatok védelmében és az agresszorok felelősségre vonásáért. A résztvevők hangsúlyozták az együttműködés szükségességét, hiszen a megelőzés mellett az áldozat és a hatóságok közötti összehangolt munka is alapfeltétele annak, hogy a veszélyeztetettek időben segítséget kapjanak. A jelenlévők vállalták, hogy tovább erősítik a közös fellépést, javítják az esetkezelés hatékonyságát, támogatják azokat a nőket, akik ki akarnak lépni az erőszakos környezetből. Kulcsfontosságúnak tartják a civil társadalom bevonását is, hogy senki ne maradjon magára veszélyhelyzetben. A rendezvény újabb lépés a megyei intézmények közös erőfeszítésében, hogy biztonságosabb közösséget teremtsenek, ahol a méltóság és az emberi jogok érvényesülnek – hangsúlyozta Alin Pahonțu főkapitány. (sz.)