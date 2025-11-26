Hogyha bánt, akit szeretünk

A baróti művelődési ház Bodosi Dániel-termében helyi szakemberek bevonásával kerekasztal-beszélgetést tartottak hétfőn. A városháza és a helyi RMDSZ együttműködésében zajló eseményen Benedek-Huszár János polgármester moderálása mellett Hegyi Mária, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szociális munkása, Rend Tímea, a polgármesteri hivatal keretében működő Szociális Ellátási Igazgatóság igazgatója és Vida Enikő, a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadás Központ pszichológusa a párkapcsolati erőszak különböző formáiról beszélgettek, melyekkel munkájuk során gyakran találkoznak. Az erőszak nem feltétlen a legdurvább formában, azaz tényleges tettlegességként nyilvánul meg, de legalább annyira fájó tud az is lenni, ha valakit szavakkal vernek, megaláznak nőiességükben, szexuálisan zaklatnak, gazdaságilag tesznek kiszolgáltatottá. A beszélgetést több, témába vágó rövidfilm egészítette ki.

A városvezető mintegy előszóként elmondta: amikor felvetődött, hogy csatlakoznak az RMDSZ Önkormányzati Tanácsa kezdeményezéséhez és filmvetítéssel, szakmai előadással, tájékoztatóval hívják fel a közösség figyelmét a nők elleni erőszakra, kicsit elbizonytalanodott, mert nem tudta, lesz-e, miről beszélniük. Első lépésként közvetlen munkatársaitól kért felvilágosítást, s lett nyilvánvaló számára, hogy bár nem beszélgetünk róla, nem tárjuk ország-világ elé bajainkat, de bújtatva Baróton gyakoribb problémát jelent a családon belüli erőszak, mint hinnénk.

Benedek-Huszár János szavait erősítette meg Hegyi Mária, Rend Tímea és Vida Enikő is. A közösségi szolgáltatások komplexumában, a Gaál Mózes Általános Iskolában (illetve minden ahhoz tartozó óvodában és falusi iskolában), valamint a polgármesteri hivatal irodáiban megfordulók közt gyakorta akad olyan személy, aki az erőszak valamely formájának ki van téve. Volt arra példa, hogy a szeme környékén kék-zöld folttal hivatalba érkező asszony letagadta, hogy bántották volna (favágás közben szenvedett balesetet, mondta), máskor az iskola udvarán szaladgáló lány mozdulatából lehetett azt a következtetést levonni, tudja, miként lehet az ütésveszély ellen védekezni, de árulkodó jel lehet az is, ha egy gyermek viselkedése megváltozik és iskolai teljesítménye visszaesik. A szülők közös megegyezésen alapuló válása esetén pszichológiai felmérést kell készíteni – mondta a magánpraxissal is rendelkező Vida Enikő –, s olyankor is kibuknak szomorú családi történetek, mint ahogy akkor is, amikor a rendőrségi kihallgatásnál kell jelen lennie a szociális munkás Hegyi Máriának.

Szóba kerültek a statisztikák is. A számok szerint országos szinten Háromszék nagyon jól teljesít, hiszen a lista utolsó előtti helyén található, de nem sokkal van tőlünk lemaradva a szomszédos Hargita megye sem. Ilyen jó emberek lennének a székelyek? – tevődött fel a kérdés. Nem biztos – jött a szakemberek válasza. A statisztikák biztosan nem hazudnak szántszándékkal, de – és ez a valószínűbb –, ha a bántásokat nem jelentik, nincs mi belekerüljön. A tapasztalat azt mutatja, a helyi asszonyok inkább eltűrik a bántást, minthogy panaszkodjanak. Inkább eltűrnek néhány taslit, a csúnya és megalázó szavakat, minthogy fogják a gyerekeket és hivatalos úton menedéket keresnének.

A rászorulónak a polgármesteri hivatalokban segíteni tudnak a különböző kérvények kitöltésében, az állami támogatások megszerzésében, a válási papírok összeállításában és kapcsolataik révén az ideiglenes szállás- és a munkahelykeresésben is. Gondot okoz viszont, hogy a megyében kevés, alig három úgynevezett védett ház van, ahova a legnagyobb bajban levők bármikor elmenekülhetnek a bántalmazóvá lett pár haragja elől. Örvendetes lenne, ha a civil szervezetek közül nemcsak a kézdivásárhelyi Szentkereszty Stephanie Egyesület viselné szívén a bántalmazottak helyzetét – hangozott el.

Benedek-Huszár János felhívta a figyelmet a város 77 lépcsőházában kifüggesztett plakátokra: a bántalmazottak ne hagyják magukat elnémítani, keressenek segítséget, hívják bátran a 0800 500 333-as telefonszámot.