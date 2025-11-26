Lezárult Sepsiszentgyörgyön a #mindenreggel6 jubileumi kihívás, amelyet negyvenhatan teljesítettek, ugyanakkor a 2000. reggeli futáson több mint hatvanan vettek részt. A Fitness Tribe Egyesület kitartó közössége minden hajnalban útnak indul, ezáltal mozgásra és egészséges életmódra buzdítva a környezetükben élőket.

A Fitness Tribe Egyesület közölte, a #mindenreggel6 közössége hétfőn olyan mérföldkövet ünnepelt, amely ritka példája az elszántságnak és az összefogásnak: a mozgalom elérte a 2000 egymást követő hajnali futást. Az alkalomhoz méltóan a jubileumi futás Sepsiszentgyörgy főteréről, a #SEPSI felirattól indult, ahonnan a résztvevők együtt futottak fel a szemerjai stadionba. A helyszínen több mint 60 résztvevő gyűlt össze, hogy közösen indítsák ezt a különleges reggelt.

A 2000. naphoz kapcsolódóan a 21 egymást követő hétköznapra szóló jubileumi kihívást 46 futó teljesítette. Ők azok, akik az elmúlt huszonegy munkanapon minden hajnalban elindultak futni, függetlenül az időjárástól, a sötétségtől vagy egyéb körülményektől. A futás után a stadionban került sor a jubileumi pólók átadására az Avatar Security jóvoltából. A különleges póló kizárólag a kihívást teljesítőknek járt a kitartás és a fegyelem jelképeként.

A #mindenreggel6 2018 óta minden hétköznap 6 órakor hívja mozgásra a közösséget. Helyi kezdeményezésként indult, mára viszont olyan közösségi jelenséggé fejlődött, amely évről évre egyre több embert inspirál a rendszeres mozgásra, fegyelemre és közösségi jelenlétre. 2025-ben a mozgalom új szintre lépett: Magyarország több településén is elrajtolt a #mindenreggel6, így a kezdeményezés túlnőtt Sepsiszentgyörgyön, olyan regionális hálózattá vált, amelyet a hajnali futások hagyománya köt össze.

A sepsiszentgyörgyi közösség számára a 2000. futás nemcsak egy szám, hanem 2000 reggel, amikor útnak indultak, 2000 alkalom, amikor a kényelmet felülírta a mozgás és 2000 bizonyíték arra, hogy a kitartás közösségben még erősebb. A szervezők közölték, a program továbbra is mindenki számára nyitott: futni hétköznaponként, romániai idő szerint 6 és 6:30 között bárhol lehet. A 2000. nap ünnepe megmutatta, hogy egy közösség, amely képes minden hajnalban útra kelni, bármit elérhet együtt, mert az összefogás közelebb viszi a célokat. (miska)