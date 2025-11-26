Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
ÚszásIdén is kitettek magukért a háromszéki versenyzők

2025. november 26., szerda, Sport

Harminckilenc dobogós helyezéssel tértek haza a sepsiszentgyörgyi úszópalánták Csíkszeredából, ahol szombaton rendezték meg a 4Seasons Kupa nevű verseny idei kiírását. A viadalon két megyeszékhelyi klub színeiben húsz sportoló állt rajtkőre, a fiatalok teljesítménye pedig újfent rávilágított arra, hogy a háromszéki úszósport megállja a helyét régiós és országos szinten.

    Fotó: Facebook / 4 seasons

Szombaton a Csíki Csobbanóban tartották meg a 4Seasons Kupa nevet viselő amatőr úszóversenyt, amelyen tíz klub képviseletében mintegy 190 fiatal versenyző mérte össze felkészültségét, tudását. A népes mezőnyben két sepsiszentgyörgyi egyesület – a Sport’s & Fun SK (edző: Horvát Sándor András, Gajdo Bella Erika, Dán Annamária) és a K.E.L. White Sharks (edző: Tamási Edmond) – képviseletében húsz sportoló is medencébe ugrott, és a háromszékiek tavalyhoz hasonlóan idén is kitettek magukért, hiszen összesen harminckilenc alkalommal álltak dobogóra. A megyeszékhelyi úszók remekül versenyeztek, kimagasló ügyességről tettek tanúbizonyságot, és kitartásuk minden elismerést megérdemel.

Az eredmények: * Sport’s & Fun SK: Zsiga Nóra (2019) – 25 méter hát­úszás 1., 25 m gyorsúszás 2. hely; Csürös Hanga (2018) – 25 m hát 2., 25 m gyors 1. hely; Kató Fanni (2017) – 25 m hát 14., 50 m mellúszás 7., 25 m gyors 10. hely; Kristó Lilla (2017) – 25 m hát 6., 25 m gyors 5., 4×25 m vegyes váltó 1. hely; Gyergyai Léna (2017) – 50 m pillangó, 25 m hát, 25 m gyors 2., 4×25 m vegyes váltó 1. hely; Zsiga Máté (2017) – 25 m hát, 25 m gyors, 4×25 m vegyes váltó 1. hely; Fehérvári Zsombor (2016) – 25 m hát, 25 m gyors 7. hely; Gyergyai Máté (2016) – 25 m hát, 25 m gyors 1., 50 m pillangó, 4×25 m vegyes váltó 2., 50 m mell 5. hely; Hidi-Bordás Anna (2015) – 50 m gyors 1., 4×25 m vegyes váltó 2. hely; Horvát Gyopár (2014) – 4×25 m vegyes váltó 2., 50 m hát 5., 50 m gyors 6. hely; Kádár Johanna (2013) – 50 m gyors 1., 4×25 m vegyes váltó 2., 50 m hát 3. hely; Tinesz Arthur (2013) – 50 m mell, 4×25 m vegyes váltó 2., 50 m pillangó, 50 m hát 4., 50 m gyors 5. hely; Tinesz Roland (2011) – 50 m hát, 50 m mell, 4×25 m vegyes 2., 50 m gyors, 50 m pillangó 3. hely * K.E.L. White Sharks: Dallos Gergő (2018) – 25 m gyors 3., 25 m hát 4. hely; Csámpár Karola (2018) – 25 m hát, 25 m gyors, 4×25 m gyorsváltó 1. hely; Juhász Lia (2017) – 25 m hát 17., 25 m gyors 15. hely; Vajda Magor (2016) – 25 m hát 10., 25 m gyors 4. hely; Juhász Regő (2014) – 50 m hát 9., 50 m gyors, 50 m mell 12., 4×25 m váltó 2. hely; Sorbán Rebeka (2013) – 50 hát 4., 50 m gyors 3. hely; Gáll Tamara (2009) –  50 m pillangó, 50 m gyors 1., 50 m hát, 4×25 m váltó 2. hely. (t)

