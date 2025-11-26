Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongJászberényben nyertek tornát az amatőr hokisok

2025. november 26., szerda, Sport

Tavaly még második volt, idén már győztesként tért haza Jászberényből a sepsiszentgyörgyi Mezítlábas Pingvinek együttese, amely százszázalékos teljesítménnyel zárta a magyarországi település jégcsarnokában lebonyolított négycsapatos tornát. A székelyföldi alakulat magabiztos játékkal, mérkőzésről mérkőzésre javulva szerezte meg a kupát.

Az elmúlt hétvégén négy együttes – a házigazda jászberényi Lehel HC Amatőr, a sepsiszentgyörgyi Mezítlábas Pingvinek, a marosvásárhelyi Teddy Bears és a csíkszeredai Zsögödi Medvék – részvételével rendezték meg az amatőr jégkorongtornát, amely látványos meccseket és kiélezett csatát hozott. A háromszéki hokisok a viadal második mérkőzésén a vásárhelyiek ellen léptek jégre, és 6–2-re nyertek, majd következett a jászberényiek elleni sima 3–0-s diadal, végül pedig a csíkiakkal szemben aratott 4–2-es győzelem. Az egynapos erőpróbát a hibátlan mérleggel záró megyeszékhelyi alakulat nyerte meg, második lett a két sikert és egy kudarcot elkönyvelő magyar gárda, a harmadik helyen végzett az egy győzelmet szerző zsögödiek csapata, míg a nyeretlen vásárhelyiek a negyedik hellyel vigasztalódtak.

„Tavaly másodikok lettünk, most pedig azzal a szándékkal utaztunk Jászberénybe, hogy megnyerjük a tornát, amit végül össze is hoztunk. Szoros és szép mérkőzéseket vívtunk, és örvendek, hogy minden jól alakult számunkra. Ezeken az amatőr tornákon nem a győzelem a lényeg, hanem a résztvevők a játék örömére, a kapcsolatok ápolására és a baráti együttlétre fektetik a hangsúlyt. A csapatok legközelebb januárban Marosvásárhelyen találkoznak egymással, majd február végén Sepsiszentgyörgyön lesz egy újabb amatőr jégkorongtorna” – nyilatkozta Mátyás G. Barna, a torna ötletgazdája és a megyeszékhelyi Mezítlábas Pingvinek játékosa.

A torna végeredménye: 1. Mezítlábas Pingvinek (Sepsiszentgyörgy), 2. Lehel HC Amatőr (Jászberény), 3. Zsögödi Medvék (Csíkszereda), 4. Teddy Bears (Marosvásárhely).

Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-26 08:00 Cikk megjelenítése: 136 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
