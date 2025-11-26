Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Megfékezhető a további eladósodás?

2025. november 26., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

Románia államadóssága idén áprilisban átlépte az 1000 milliárd lej pszichológiai küszöböt, és az elmúlt hónapokban egyre gyorsuló ütemben növekszik, július végén elérte az 1070 milliárd lejt, ami a bruttó hazai termék (GDP) 58,9 százalékának felel meg. A növekedés mind a GDP-hez viszonyítva, mind az abszolút nominális összeg tekintetében felgyorsult.

  • Ciprian Dascălu: Költségvetési többlet kell. Fotó: BCR
    Ciprian Dascălu: Költségvetési többlet kell. Fotó: BCR

Az állam­adósság aránya 2024 végén a GDP 54,8 százaléka, egy évvel korábban 48,9 százaléka volt, előbbi nominális értékben 963,94 milliárd, utóbbi 784,23 milliárd lejt tett ki – áll a cursdeguvernare.ro elemzésében.

 

Meredek emelkedés

A nominális értékek meredek emelkedését a választási szuperév rekord költségvetési deficitje magyarázza, amely mintegy 150 milliárd lejjel toldotta meg a hiányt. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentésében is az áll, hogy tavaly „a költséges nyugdíjreform és a közszféra béremelése” növelte jelentősen az állami kiadásokat. De ezen túlmenően az idénre tervezett költségvetés is irreális feltételezéseken alapult, egyes kiadások az év első hét hónapjában tovább nőttek az augusztus 1-jén végrehajtott költségvetési helyreállítási intéz­kedésekig. 

A GDP-hez viszonyított adósság gyors növekedése a gazdasági stagnálás eredménye is, hiszen tavaly és az idei év első három negyedévében csupán 0,8 százalékos reálnövekedést mértek. Tehát a gyenge reálgazdasági dinamika és a magas költségvetési hiány együttesen a GDP-hez viszonyított adósságarány gyors romlásához vezetett. 

Az elemzés rámutat arra is, hogy a közszféra hiányával ellentétben a magánszektor 2024-ben jelentős, a GDP 2,6 százalékát kitevő többletet ért el. Az IMF szerint 2026 után új intézkedésekre van szükség a 2024-es rekordhiány korrekciója és az államadósság emelkedő tendenciájának megállítása érdekében.

Ugyanakkor az értékelés szerint a fiskális konszolidáció üdvözlendő és szükséges, de további kiigazítások nélkül az államadósság GDP-hez viszonyított aránya középtávon tovább fog emelkedni. Bár a költségvetési hiány várhatóan jelentősen csökkenni fog, további intézkedések hiányában aránylag magas szinten marad, a GDP körülbelül 5 százalékánál 2030-ig. Ennek eredményeként az államadósság GDP-hez viszonyított aránya továbbra is körülbelül 10 százalékponttal fog emelkedni, és 2030-ra megközelíti a 70 százalékot, ami magas kockázatot jelent az állam­adósság terén – áll az IMF elemzésében.

Továbbá az IMF a GDP arányában kifejezett állam­adósságot 2025 végén 61,2 százalékra becsüli, ha az idei gazdasági növekedés eléri az egy százalékot. Ugyanakkor a nominális GDP várhatóan 1906 milliárd lej lesz ebben az évben és 2057 milliárd lej 2026-ban.

 

Magas adósság

A magas adósság azt is jelenti, hogy új hitelek nélkül az állam nem tudja fenntartani az azonos életszínvonalat, az állami beruházások pedig elmaradnak. Ám a folyamatosan növekvő adósság kamatai magát az adósságot is növelik. 

A tavalyi, a GDP 9,3 százalékát kitevő költségvetési hiány, amely messze a legmagasabb volt Európában, súlyosan rontotta az állam­adósság átlagos költségét, a pénzügyminisztérium által közzétett adatok szerint. Így az államadósság átlagos költsége, azaz a román adósság után fizetett átlagos kamat szintje a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint 2023 végén 3,6 százalékról 2025 júliusára 4,6 százalékra ugrott. Ha a szuverén kamatlábak (amelyek az EU-ban a legmagasabbak) nem csökkennek, az államadósság átlagos költsége az elkövetkező években tovább emelkedik, ami tovább növeli a költségvetési terheket, mivel a pandémia idején alacsony kamatlábak mellett kibocsátott állampapírok többsége lejár, a refinanszírozás pedig magasabb kamatlábbal felvett új hiteleket jelent. Vagyis szakértők számítása szerint, ha nem érjük el a 3 százalék feletti gazdasági növekedést, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya kizárólag a kamatfizetések miatt fog emelkedni. A Román Kereskedelmi Bank (BCR) számításai szerint 2025-ben az államadósság kamatfizetései önmagukban több mint 2 százalékponttal fogják növelni az államadósság GDP-hez viszonyított arányát. Ugyanakkor az infláció önmagában, akárcsak 2024-ben, képes lesz kordában tartani az államadósság növekedését.

 

Kamatköltségek

Szakértők szerint az állam­adósság finanszírozásának teljes költsége (mely tartósan évi tízmilliárd euró fölött maradhat) már most is fenntarthatatlan szintre emelkedett: az a tény, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya kizárólag a kamatok miatt növekszik, „arra a következtetésre vezet, hogy az államadósság emelkedő tendenciájának megfordításához elsődleges költségvetési többletet kell elérnünk” – véli Ciprian Dascălu, a BCR vezető közgazdásza. Ezt Romániának az elmúlt húsz évből csupán három alkalommal – 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben – sikerült elérnie.

2019-hez képest Románia a GDP arányában a második legnagyobb államadósság-növekedést regisztrálta, mintegy 17 százalékponttal – ez a fejlemény nemcsak a régióban, hanem egész Európában kiemelkedő.

Eddig adósságdefláció volt – az infláció jobban segített nekünk az államadósság GDP-hez viszonyított arányának kordában tartása tekintetében, mint a reál-GDP-növekedés – állítja Dascălu, aki szerint a nominális gazdasági növekedés eddig sokat segített abban, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított arányát elfogadható szinten tartsuk. De ha figyelembe vesszük, hogy az államadósság átlagos költsége jelenleg körülbelül 4,8 százalék, és a tízéves kötvények kamatlába 7 százalék, továbbá, hogy az elkövetkező évtizedben, 2,5–3 százalékos potenciális reál-GDP-növekedés és 2,5–3 százalékos infláció várható, vagyis a nominális GDP-növekedés nem haladja meg az 5–6 százalékot, akkor az államadósság GDP-hez viszonyított aránya csak a kamatok miatt fog növekedni – érvel a szakember, aki arra a következtetésre jut, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított arányának emelkedő tendenciáját megfordítani csakis elsődleges költségvetési többlet elérése révén lehet.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Ferencz Csaba Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-26 08:00 Cikk megjelenítése: 98 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1260
szavazógép
2025-11-26: Sport - Tibodi Ferenc:

Jászberényben nyertek tornát az amatőr hokisok (Jégkorong)

Tavaly még második volt, idén már győztesként tért haza Jászberényből a sepsiszentgyörgyi Mezítlábas Pingvinek együttese, amely százszázalékos teljesítménnyel zárta a magyarországi település jégcsarnokában lebonyolított négycsapatos tornát. A székelyföldi alakulat magabiztos játékkal, mérkőzésről mérkőzésre javulva szerezte meg a kupát.
2025-11-26: Pénz, piac, vállalkozás - :

Növekvő áfabevételek

A pénzügyminisztérium hétfő este közzétett adatai szerint az idei harmadik negyedévben az áfabevétel 6,74 milliárd lejjel nőtt a múlt év azonos időszakához képest, és elérte a 35,48 milliárd lejt.
rel="noreferrer"