Romániának fel kell készülnie a határai közelében zajló súlyos fegyveres konfliktus elhúzódására, az ezzel járó kockázatok kezelésére, és erősítenie kell a nemzeti ellenálló képességét – állapította meg a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) 2026-ra szóló kockázatelemzése, amelyet hétfői ülésén vitatott meg a nemzetbiztonsági testület.

A számos témát érintő, több mint háromórás tanácskozás után kiadott közleményben az államelnöki hivatal úgy értékelte: növelni kell a román hadsereg harci képességét és fel kell gyorsítani a román védelmi ipar „újjáélesztését” azokkal a kiképzési és haderő-fejlesztési programokkal összhangban, amelyeket Románia a többi NATO- és EU-tagállammal közösen bonyolít le. A reakcióképesség javítása a hadsereg alkotmányos és a nemzetközi partnerekkel szemben is vállalt kötelezettsége, amihez elengedhetetlen a jól képzett aktív és tartalékos katonák számának növelése – állapítja meg a dokumentum.

A CSAT hétfői ülése jóváhagyta az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható, 16,7 milliárd eurót közelítő hitelkeret felhasználásáról szóló román pályázatot, amelyet a héten továbbítanak Brüsszelnek. Az összeg 75 százalékát Románia a haderő, közbiztonság és polgári védelem erősítéséhez szükséges felszerelések beszerzésére akarja fordítani, azzal a feltétellel, hogy a legjelentősebb projekteknél – szuverenitási és nemzetbiztonsági megfontolásból – legalább 50 százalékban a hazai gyártás is kikötés legyen. A keretösszeg maradék 25 százalékából a keleti országrészben épülő A7-es autópályát építenék tovább Pașcani-tól az ukrán (Siret), illetve a moldovai (Ungheni) határig.

A CSAT elfogadta a Nicușor Dan államfő megbízatásának időszakára vonatkozó, 2025–2030 közötti védelmi stratégia tervezetét. Az elnöki hivatal honlapján november 12-én közzétett, és első ízben közvitára bocsátott 40 oldalas nemzetbiztonsági dokumentum véglegesítésénél figyelembe vették a beérkezett javaslatokat is. Az új védelmi stratégiát ma terjeszti elfogadásra a parlament elé Nicușor Dan államfő.

Orosz drón Romániában

A román légtérbe mélyen behatoló drónt követtek a román és német vadászgépek tegnap reggel az ország három dél-keleti megyéjében; a lakosságot RO-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A védelmi minisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint a légtérsértést először a Tulcea megyei Periprava és Chilia Veche térségében észlelték, és a helyszínre küldték a német légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot ellátó két vadászgépét. Corneliu Pavel elmondta: a pilótáknak megvolt a felhatalmazásuk a drón lelövésére, de nem nyitottak tüzet, mert amikor nem sokkal 7 óra után szabad szemmel is látták a gépet, akkor éppen ukrán terület felett repült. Később a román radarok a szomszédos Galați, majd Vrancea megye térségében észlelték drón berepülését a román légtérbe; elfogására a román légierő két vadászgépe is felszállt a Borcea-támaszpontról. Bár a célpont mélyen berepült a román területre, a pilóták szabad szemmel nem látták, és a radarokon is csak megszakításokkal. Miután a román vadászgépek által üldözött drón a radarokról is eltűnt, 10 órakor a polgári védelem lefújta a RO-Alert riasztást Tulcea és Vrancea, és 8 perc múlva Galați megyében is – közölte Pavel. Elítélte az újabb légtérsértést és kiemelte, hogy ez volt a 13. eset az ukrajnai háború kezdete óta, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

Délben a védelmi miniszter bejelentette, hogy megtalálták egy robbanóanyag nélküli orosz drón roncsait Vaslui megyében. Ionuț Moșteanu Oroszország újabb provokációjának minősítette az incidenst, majd megjegyezte: jobb lett volna, ha a vadászgépeknek sikerül lelőniük a légteret megsértő drónt, de erre nem voltak adottak a feltételek, a szerkezet valószínűleg üzemanyag vagy távirányítás nélkül maradt és magától zuhant le. Eduard Popica Vaslui megyei prefektus a Digi 24 hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a roncsokat egy Puiești községi lakos találta meg a kertjében, miután hallotta a becsapódás robaját.