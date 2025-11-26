ELALTATÁS HELYETT IVARTALANÍTÁS. Hétfő reggel egyszerre kaptak nyílt levelet Románia parlamenti képviselői állatvédő szervezetektől. Az időzítés nem véletlen: ugyancsak hétfőn nyújtottak be egy három törvénytervezetből álló csomagot a parlamentben, amely teljesen átalakítja a kóbor kutyák kezelésére vonatkozó jogszabályokat – olyan projektet, amelyhez a levél aláírói és más közintézmények, illetve szakemberek is hozzájárultak.

A legfontosabb változtatás az egészséges kutyák 14 munkanap után történő eutanáziájának megszüntetése lenne. Ezt a gyakorlatot hatástalannak, kegyetlennek és teljesen idejétmúltnak tartják. Az új jogi keret az európai normákhoz igazítaná Romániát, nagyszabású ivartalanítási programokon keresztül, a civilek szerint ugyanis ez az egyetlen módszer, amely bizonyítottan képes csökkenteni a kóbor kutyák számát. A nyílt levél szerzői szerint a jelenlegi rendszer hatástalan, hiszen Románia az 1990-es évektől napjainkig legkevesebb 1,3 milliárd eurót költött eutanáziaszolgáltatásokra, mégis mintegy 5 millió kutya van az országban. Egy nem ivartalanított kan és szuka kutya hat év alatt mintegy 67 000 kölyköt eredményezhet, ezek befogása és elaltatása körülbelül 13 400 000 euróba kerülne; ugyanebből az összegből nagyjából 268 000 kutyát lehetne ivartalanítani, azaz az ország teljes kutyapopulációjának több mint 5 százalékát. A tömeges ivartalanítási programok, az állatok felelős kezelése, a lakosság oktatása és a menhelyek átláthatósága teljesen átalakíthatják a helyzetet, szögezik le az állatvédők. (Maszol)

NEMI ERŐSZAK A KÖZSÉGHÁZÁN. Őrizetbe vették hétfőn a Beszterce-Naszód megyei Jád (Livezile) község polgármesterét szexuális bűncselekmények miatt. Traian Simionca ellen nemi erőszak, szexuális bántalmazás, szeméremsértés és személyes adattal való visszaélés miatt indult büntetőeljárás november elején, miután a polgármester irodájában készült felvételek kerültek nyilvánosságra az elöljáró és egyik beosztottjának intim együttlétéről. A rendőrség hétfőn házkutatást tartott több magánszemély lakásán és a községházán is, azután előállították az 56 éves férfit, és kihallgatása után 24 órára őrizetbe vettek. Ezek után a Szociáldemokrata Párt (PSD) Beszterce-Naszód megyei szervezete bejelentette, hogy Traian Simionca párttagságát felfüggesztették. (Krónika)