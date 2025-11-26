A magánnyugdíj magántulajdon

A parlamentben októberben elfogadott jogszabályjavaslat szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben; kivételt csak a daganatos betegekkel tett volna a tervezet, amelyet a legfelsőbb bíróság és az AUR is megóvott; George Simion pártjának több kifogása is volt, ezeket viszont alaptalannak ítélte az alkotmánybíróság.