A magánnyugdíj magántulajdon

2025. november 26., szerda, Belföld

Alkotmányellenesnek nyilvánította a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet az alkotmánybíróság tegnap.

  • Alkotmányellenes a magánnyugdíjak korlátozása. Fotó: Facebook / Curtea Constituțională a României
A parlamentben októberben elfogadott jogszabályjavaslat szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók csak a magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben; kivételt csak a daganatos betegekkel tett volna a tervezet, amelyet a legfelsőbb bíróság és az AUR is megóvott; George Simion pártjának több kifogása is volt, ezeket viszont alaptalannak ítélte az alkotmánybíróság.

