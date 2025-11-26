Szijjártó Péter Bukarestben

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert fogadta tegnap hivatalában a román diplomácia vezetője. A külügyminisztérium közleménye szerint Oana Ţoiu ismét megköszönte Magyarországnak Románia schengeni csatlakozásának támogatását; hangsúlyozta, hogy ez mindkét ország számára konkrét előnyökkel jár, hiszen azóta 13 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, és a kétoldalú beruházások volumene is kedvező tendenciát mutat.

A két miniszter tárgyalt a kétoldalú kereskedelem további bővítéséről és az együttműködés erősítéséről olyan ágazatokban, mint az infrastruktúra, a közlekedés vagy az energia. Hangsúlyozták ugyanakkor a nemzeti kisebbségek fontos szerepét a Románia és Magyarország közötti kapcsolatok elmélyítésében – olvasható a külügyminisztérium közleményében. Szijjártó és Ţoiu megállapodott abban is, hogy 2026 első felében összehívják a magyar–román gazdasági vegyes bizottságot, amelyik legutóbb 2021-ben ülésezett. Oana Ţoiu a találkozón kiemelte, hogy Románia továbbra is törekedni fog a „nyitott, pragmatikus és konstruktív” megközelítésre a Magyarországgal folytatott párbeszédben. Ez azt is jelenti, hogy „őszinte” párbeszédet akar azokban a kérdésekben is, amelyekben a két fél álláspontja nem egyezik meg.

A külügyminiszterek a regionális biztonságról és az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások kilátásairól is tárgyaltak. Oana Ţoiu beszélt az egységen és szolidaritáson alapuló európai fellépés fontosságáról, illetve megerősítette Románia elkötelezettségét a Moldovai Köztársaság, Ukrajna, valamint a nyugat-balkáni partnerországok csatlakozási törekvéseinek támogatása mellett. Szijjártó Péter azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy Magyarország és Románia szakmai-politikai együttműködést indít a paksi és a cernavodai atomerőmű üzemidő-meghosszabbítására; véleménye szerint Románia mára minden kétséget kizáróan Magyarország stratégiai partnerévé vált, és nagymértékben hozzájárul az energiaellátás biztonságának szavatolásához.