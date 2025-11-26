Kábítószer-kereskedelem a börtönben

Kábítószer-kereskedelem és pszichoaktív szerek forgalmazása gyanújával folytat eljárást a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Országos Hatóság (DIICOT) Kovászna megyei kirendeltségének ügyészeivel közösen. Szerdán nyolc házkutatást tartottak Brassó megyében, köztük a feketehalmi börtönben is.

A nyomozás eddigi eredményei szerint 2025 folyamán több, a feketehalmi börtönben fogvatartott személy szerezhetett be, tarthatott magánál és értékesíthetett a rácsok mögötti fogyasztók között nagy kockázatú kábítószereket és pszichoaktív anyagokat. Ezeket rendszerint levélnek álcázva kapták meg a börtönben. Odabent értékesítették, cigarettára vagy más termékekre cserélve adták tovább. A házkutatás során a tiltott szerek egy részét lefoglalták. A gyanúsítottakat rabszállítóban, a csendőrség és a rohamosztag munkatársainak kíséretében a DIICOT Kovászna megyei irodájába szállították kihallgatása.

A műveletben közreműködtek a brassói és ploiești-i szervezettbűnözés-elleni brigádok, a Kovászna és Brassó megyei rendőrségek, a brassói Burebista mobil csendőralakulat, valamint a feketehalmi börtön biztonsági és bűnmegelőzési szolgálata, közölte a Kovászna megyei rendőrség.