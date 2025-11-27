Elhalálozás

„de ami történt, valahogy mégse tud véget érni”

(Pilinszky)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, barát, rokon,

VITA IMRE

életének 67. évében elhunyt.

Drága halottunk temetése

2025. november 29-én,

szombaton 15 órakor lesz

a szemerjai új református

temetőben, ahol unitárius szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a ravatalozóháznál.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

5224/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó ismerős, a sepsiszentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi

CRĂCIUN TERÉZ

(szül. ARDELEAN)

életének 67. évében

hosszas betegség után

megpihent.

Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 11 órakor lesz a közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335865

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon

és jó szomszéd, az oltszemi

özv. CZINTOS JÓZSEFNÉ

SZAKÁCS SÁRA

fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 93. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait 2025.

november 27-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi ravatalozóháztól.

A gyászoló család

1120615

Részvét

Megrendülten értesültünk kedves rokonaink,

URECZKI MÁRIA és

URECZKI MÁRTA

haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családoknak.

Nyugodjanak békében.

Szőcs Dóra, Szász Judit

és családjuk

4335857

Megemlékezés

Örök hiányát érezve jóságát, szeretetét szívünkbe zárva kegyelettel emlékezünk

a krizbai születésű

id. DOMOKOS GYULÁRA ­halálának harmadik évfor­dulóján. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120613

Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk

NÉMETH TERÉZIÁRA ­halálának hetedik év­fordulóján.

Szerettei

4335843