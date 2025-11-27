Elhalálozás
„de ami történt, valahogy mégse tud véget érni”
(Pilinszky)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, barát, rokon,
VITA IMRE
életének 67. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése
2025. november 29-én,
szombaton 15 órakor lesz
a szemerjai új református
temetőben, ahol unitárius szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a ravatalozóháznál.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó ismerős, a sepsiszentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi
CRĂCIUN TERÉZ
(szül. ARDELEAN)
életének 67. évében
hosszas betegség után
megpihent.
Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 11 órakor lesz a közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon
és jó szomszéd, az oltszemi
özv. CZINTOS JÓZSEFNÉ
SZAKÁCS SÁRA
fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 93. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait 2025.
november 27-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi ravatalozóháztól.
A gyászoló család
Részvét
Megrendülten értesültünk kedves rokonaink,
URECZKI MÁRIA és
URECZKI MÁRTA
haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családoknak.
Nyugodjanak békében.
Szőcs Dóra, Szász Judit
és családjuk
Megemlékezés
Örök hiányát érezve jóságát, szeretetét szívünkbe zárva kegyelettel emlékezünk
a krizbai születésű
id. DOMOKOS GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk
NÉMETH TERÉZIÁRA halálának hetedik évfordulóján.
Szerettei
