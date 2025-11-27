Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. november 27., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

„de ami történt, valahogy mégse tud véget érni” 
(Pilinszky)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, barát, rokon,
VITA IMRE
életének 67. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése
2025. november 29-én, 
szombaton 15 órakor lesz 
a szemerjai új református 
temetőben, ahol unitárius szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a ravatalozóháznál.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.
A gyászoló család
5224/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó ismerős, a sepsiszentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi
CRĂCIUN TERÉZ
(szül. ARDELEAN)
életének 67. évében 
hosszas betegség után 
megpihent.
Temetése 2025. november 27-én, csütörtökön 11 órakor lesz a közös temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335865

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon 
és jó szomszéd, az oltszemi
özv. CZINTOS JÓZSEFNÉ
SZAKÁCS SÁRA
fáradhatatlan munkával és szeretettel teljes életének 93. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. 
november 27-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az oltszemi ravatalozóháztól.
A gyászoló család
1120615

 

Részvét

Megrendülten értesültünk kedves rokonaink,
URECZKI MÁRIA és
URECZKI MÁRTA 
haláláról. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családoknak.
Nyugodjanak békében.
Szőcs Dóra, Szász Judit
 és családjuk
4335857

 

Megemlékezés

Örök hiányát érezve jóságát, szeretetét szívünkbe zárva kegyelettel emlékezünk
a krizbai születésű
id. DOMOKOS GYULÁRA ­halálának harmadik évfor­dulóján. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120613

Kegyelettel és szeretettel 
emlékezünk
NÉMETH TERÉZIÁRA ­halálának hetedik év­fordulóján.
Szerettei
4335843

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 00:00 Cikk megjelenítése: 440 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1282
szavazógép
2025-11-26: Közélet - :

Kábítószer-kereskedelem a börtönben

Kábítószer-kereskedelem és pszichoaktív szerek forgalmazása gyanújával folytat eljárást a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Országos Hatóság (DIICOT) Kovászna megyei kirendeltségének ügyészeivel közösen. Szerdán nyolc házkutatást tartottak Brassó megyében, köztük a feketehalmi börtönben is.
2025-11-27: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Csoóri Sándor-est Kézdivásárhelyen
Ma 19 órától A lélek realizmusa címmel Csoóri Sándor-estre várják az érdeklődőket Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermébe.
rel="noreferrer"