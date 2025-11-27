Közreműködik: Császár Angela színművész, Navratil Andrea népdalénekes, a Tokos zenekar, Berecz István, Appelshoffer János, Kacsó Hanga Borbála, Rémi Tünde, a Bekecs Néptáncszínház táncosai. Jegyek (25 lej) válthatók a Vigadó jegypénztárában 10–16 óráig, valamint az előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

Könyvbemutató

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. A sepsiszentgyörgyi unitárius egyház gyűléstermében ma 17 órától kettős könyvbemutatóra várják az érdeklődőket. Bemutatják a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László írásait tartalmazó vers- és prózaantológiáját, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvét. A bemutatón megtekinthető a Parnasszus irodalmi kör húsz­éves történetét megörökítő fotómontázs. Az eseményen Johann Sebastian Bach Allemand című szólószonátájával közreműködik Nagy-Pál Dávid, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákja (felkészítő tanár: Ráduly Zsófia).

Színház

A PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ november 28-án, pénteken 19 órától Kovásznán a művelődési központban Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című vígjátékát adja elő, rendező: Márton András. Belépő a városi művelődési ház jegypénztárában, illetve előadás előtt fél órával a helyszínen kapható; további információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadásai a Háromszék Táncstúdióban: november 28-án, pénteken: Dirty Dancing – koreográfus: Eryk Makohon (az előadás 16 éven felülieknek ajánlott); november 29-én, szombaton 19 órától Lift – rendező-koreográfus: Fehér Ferenc (időtartam: 45 perc, szünet nélkül).

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román társulat november 30-án, vasárnap 18 órától a Lina című előadását játssza. Rendező: Adina Lazăr. Jegyek az eventim.ro oldalon vásárolhatók.

VENDÉGELŐADÁS. A marosvásárhelyi Artya Társulat december 1-jén, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön az Andrei Mureșanu Színházban bemutatja a Lupul care a văzut fericirea (A farkas, aki felfedezte a boldogságot) című előadását. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma 19 órától Napszentület című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban.

Kiállítás

A kovásznai művelődési ház Ignácz Rózsa-termében ma 18 órakor megnyitják Csata Zoltán nyugalmazott biológus és Bede Erika magyartanárnő első közös fotókiállítását. A kiállítás január 9-ig látogatható, a belépés ingyenes. További információk, szervezett csoportok regisztrációja a 0762 674 516-os telefon­számon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Wi­cked 2. (magyarul beszélő), 16.30-tól Dzsungelmesék 2. (románul beszélő), 18.15-től Predator: Halálbolygó (román feliratos), 18.30-tól Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 20.15-től Elrontott életek (magyarul beszélő), 20.45 Bugonia (magyar feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthonban november 28-án, pénteken 17 órától Kernászt Adél konduktor, mentálhigiénés szakember Figyelem, koncentráció, memória. Tornával a testi, lelki és szellemi egészségünkért címmel tart előadást.

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET. A vargyasi református templom felszentelésének 20. évfordulóján, november 29-én, szombaton 13 órától ünnepi hálaadó istentiszteleten emlékeznek az erdővidékiek Makovecz Imre építészre (1935–2011) születésének 90. évfordulója alkalmából. A szószéki szolgálatot nt. Tüzes-Bölöni Ferenc esperes (Olasztelek) végzi, majd Makovecz Imre és a vargyasi templom címmel Müller Csaba építész (Kolozsvár) tart vetített képes bemutatót. Közreműködik a székelyszáldobosi református nőszövetség énekkara és Csíki Ida, valamint id. Sütő Gábor (Vargyas).

Zene

FOLKKOCSMA. Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben ma 20 órától folkkocsmába és táncházba várja az érdeklődőket a Ségerczferi Biokollektív és a Taierling testvérek. A belépő ingyenes.

KAMARAKÓRUS-FESZTIVÁL. Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli a sepsiszentgyörgyi Pro Musica Kamarakórus a 24. Háromszék Kamarakórus Fesztivál keretében. A Gyöngyvirág utcai református templomban november 28-án, pénteken 18 órától kezdődő rendezvényen fellép a kézdivásárhelyi Cantus Kamarkórus, a sepsiszentgyörgyi Kriza János Unitárius Dalárda, a Vox Humana, a Laudate, valamint a Pro Musica kamarakórus. Karmesterek: Fórika Balázs, Karácsony Gabriella, Szilágyi Zsolt Herbert, Lőfi Gellért és Sipos Zoltán.

HANGVERSENY. December 1-jén, hétfőn 20 órától a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban A folk­lórtól a klasszikusig című hangversenyére várja az érdeklődőket a Naunart Kvartett és Monica Opra.

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Belépők az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig. ♦ A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai előadásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Adventi gyertyagyújtás Sepsiszentgyörgyön

Az előző évek hagyományát folytatva Sepsiszentgyörgy főterén óriás adventi koszorút helyeznek el, melyen az első gyertyát november 30-án, vasárnap a 19.30-kor kezdődő ünnepségen gyújtják meg. Fellépnek a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium elemi osztályos tanulói (felkészítő: Dénes Előd), majd Antal Árpád polgármester mond ünnepi beszédet, meggyújta az első adventi gyertyát, amelyre Dénes Katinka református lelkipásztor adja áldását. A rendezvényen ablakkoncertjükkel közreműködnek a Kováts András Fúvósegyesület rézfúvósai, a műsort a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella gyermekkórusának előadása zárja (karvezető: Lőfi Gellért). A városlakókat arra kérik, vigyenek magukkal gyertyát, de a helyszínen is osztanak majd a szervezők. A résztvevőket emellett meleg teával, mézespogácsával is kínálják.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma 8 és 15 óra között Zágonbárkányban, illetve ma és pénteken 9 és 17 óra között Ojtozban.

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában csütörtökön 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőmű­vészeti Szakkör.

KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁS. Novem­ber 28–30. között Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban mintegy 60 tenyésztői egyesület több mint háromezer fajtatiszta kisállatot – dísz- és postagalambok, különleges tyúkok, fajnyulak és tengerimalacok – mutat be az országos kisállat-kiállításon. A kiállítás pénteken 9–19, szombaton 8–18, vasárnap 8–13 óráig látogatható. A belépő felnőtteknek 20 lej, 5–18 év közöttieknek 5 lej, 5 év alattiaknak ingyenes. Tombolajegyet 5 lejért lehet vásárolni.

HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS. A Tega Rt. közli, hogy december 1-jén, hétfőn, Románia nemzeti ünnepén a hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik, az ügyfélfogadás azonban szünetel.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) patika tart nyitva.