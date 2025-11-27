Bő háromhetes szünet után folytatódik a női kosárlabda Európa-kupa csoportköre, a D jelű négyesben szereplő Sepsi-SIC pedig hazai pályán zárja a második számú európai klubsorozat alapszakaszát. A zöld-fehérek ma 19 órától az olasz GEAS Basket ellen lépnek pályára a Szabó Kati Sportcsarnokban, a milánói odavágó tapasztalatai alapján nagyon nehéz találkozó vár Zorán Mikeš tanítványaira.

A D-csoport utolsó, negyedik helyét elfoglaló Sepsi-SIC kőkemény mérkőzéssel fejezi be a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörét: ma azt az olasz GEAS Basket csapatát látja vendégül, amely az odavágón 77–44-re verte a zöld-fehéreket. A küzdelemsorozat előző fordulójában a szentgyörgyi lányok 86–52-re győztek a KSC Szekszárd otthonában, a milánói együttes viszont 86–69-re kikapott a belga Kangoeroes Basket Mechelentől. Mindkét alakulat pályára lépett a hétvégén: a háromszékiek fölényes diadallal zárták a Nemzeti Liga legutóbbi körét, míg a GEAS 71–58-ra veszített az Umana Reyer Venezia vendégeként az olasz bajnokságban.

A Sepsi-SIC motiváltan, bizakodva és magabiztosan várja az esti összecsapást, ám Emily Potter hirtelen távozása okozhat némi fejtörést, hiszen a kanadai beálló a négy Európa-kupa-találkozón átlagban 15 ponttal és 8 lepattanóval segítette az alakulatot.

„Center nélkül vágunk neki a találkozónak, de a lehető legjobban felkészültünk és a maximumot nyújtjuk. Olaszországban nem mutattuk a legjobb formánkat, viszont az elmúlt néhány meccsen sokat fejlődtünk, és igyekszünk jó mérkőzést játszani. Azt már most megígérhetem, hogy küzdeni fogunk” – nyilatkozta a Sepsi-SIC vezetőedzője, Zoran Mikeš.

„Az Európa-kupa csoportkörének utolsó meccsére készülünk, és a válogatott-szünet alatt történt változások ellenére sem ijedünk meg. Készen állunk az olaszok elleni találkozóra, és remélem, ezt a pályán is megmutatjuk majd. Nagyot fogunk küzdeni, és bízom abban, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre” – mondta a zöld-fehérek csapatkapitánya, Gereben Lívia.