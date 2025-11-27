Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabda, Európa-kupaNehéz mérkőzéssel zárják a csoportkört

2025. november 27., csütörtök, Sport

Bő háromhetes szünet után folytatódik a női kosárlabda Európa-kupa csoportköre, a D jelű négyesben szereplő Sepsi-SIC pedig hazai pályán zárja a második számú európai klubsorozat alapszakaszát. A zöld-fehérek ma 19 órától az olasz GEAS Basket ellen lépnek pályára a Szabó Kati Sportcsarnokban, a milánói odavágó tapasztalatai alapján nagyon nehéz találkozó vár Zorán Mikeš tanítványaira.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

A D-csoport utolsó, negyedik helyét elfoglaló Sepsi-SIC kőkemény mérkőzéssel fejezi be a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörét: ma azt az olasz GEAS Basket csapatát látja vendégül, amely az odavágón 77–44-re verte a zöld-fehéreket. A küzdelemsorozat előző fordulójában a szentgyörgyi lányok 86–52-re győztek a KSC Szekszárd otthonában, a milánói együttes viszont 86–69-re kikapott a belga Kangoeroes Basket Mechelentől. Mindkét alakulat pályára lépett a hétvégén: a háromszékiek fölényes diadallal zárták a Nemzeti Liga legutóbbi körét, míg a GEAS 71–58-ra veszített az Umana Reyer Venezia vendégeként az olasz bajnokságban.

A Sepsi-SIC motiváltan, bizakodva és magabiztosan várja az esti összecsapást, ám Emily Potter hirtelen távozása okozhat némi fejtörést, hiszen a kanadai beálló a négy Európa-kupa-találkozón átlagban 15 ponttal és 8 lepattanóval segítette az alakulatot.

„Center nélkül vágunk neki a találkozónak, de a lehető legjobban felkészültünk és a maximumot nyújtjuk. Olaszországban nem mutattuk a legjobb formánkat, viszont az elmúlt néhány meccsen sokat fejlődtünk, és igyekszünk jó mérkőzést játszani. Azt már most megígérhetem, hogy küzdeni fogunk” – nyilatkozta a Sepsi-SIC vezetőedzője, Zoran Mikeš.

„Az Európa-kupa csoportkörének utolsó meccsére készülünk, és a válogatott-szünet alatt történt változások ellenére sem ijedünk meg. Készen állunk az olaszok elleni találkozóra, és remélem, ezt a pályán is megmutatjuk majd. Nagyot fogunk küzdeni, és bízom abban, hogy sokan kilátogatnak a mérkőzésre” – mondta a zöld-fehérek csapatkapitánya, Gereben Lívia.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 08:00 Cikk megjelenítése: 196 Olvasóink értékelése: 2 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1294
szavazógép
2025-11-27: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Csoóri Sándor-est Kézdivásárhelyen
Ma 19 órától A lélek realizmusa címmel Csoóri Sándor-estre várják az érdeklődőket Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermébe.
2025-11-27: Sport - :

Mexikóban javított az országos csúcson (Triatlon)

A Sepsi-SIC sportolója, Deák Zsombor november 23-án Mexikóban tette próbára magát, ahol 8 óra 18 perc és 12 másodperc alatt tizenhetedikként haladt át a célvonalon az Ironman Cozumel hosszú távú triatlonversenyen. A 36 éves sepsiszentgyörgyi vasember egyéni legjobb idővel zárta az emberpróbáló viadalt, ugyanakkor több mint 14 percet (!) javított a román országos csúcson.
rel="noreferrer"