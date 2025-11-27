A Sepsi-SIC sportolója, Deák Zsombor november 23-án Mexikóban tette próbára magát, ahol 8 óra 18 perc és 12 másodperc alatt tizenhetedikként haladt át a célvonalon az Ironman Cozumel hosszú távú triatlonversenyen. A 36 éves sepsiszentgyörgyi vasember egyéni legjobb idővel zárta az emberpróbáló viadalt, ugyanakkor több mint 14 percet (!) javított a román országos csúcson.

Deák Zsombor legutóbb júliusban Temesváron versenyzett, ahol diadalmaskodott a fél-Ironman versenyen, majd az ősz folyamán Portugáliában hetekig készült az év utolsó megmérettetésére. Mexikóban az elit férfiak mezőnyében 36 versenyző állt rajthoz, akik 19 országból utaztak Észak-Amerikába. A háromszéki triatlonista a hőségben a 3,8 kilométer úszást 53:22 perc, a 180 kilométeres kerékpározást 4:28:16 óra, a 42,2 kilométer futást pedig 2:51:32 óra alatt teljesítette, így a tizenhetedik helyen végzett. Az erőpróba a francia Arthur Horseau győzelmével zárult, az izraeli Almog Elazary a második, a svéd Sebastian Norberg pedig a harmadik lett. A székelyföldi sportoló 2025-ben immár a harmadik, akinek sikerült javítania a román országos csúcson, miután előbb júniusban Alexandru Bălan (8:38:15 óra) Nagyváradon, majd októberben Mihai Vigariu (8:32:32 óra) Sacramentóban faragott a rekordon.

Eredmények, Ironman Cozumel, elit férfiak: 1. Arthur Horseau (Franciaország) 7:48:18 óra, 2. Almog Elazary (Izrael) 7:52:38, 3. Sebastian Norberg (Svédország) 7:52:52, 4. Michele Sarzilla (Olaszország) 7:55:53, 5. Nick Emde (Németország) 7:56:13... 17. Deák Zsombor (Románia) 8:18:12. (miska)