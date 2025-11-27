Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

TriatlonMexikóban javított az országos csúcson

2025. november 27., csütörtök, Sport

A Sepsi-SIC sportolója, Deák Zsombor november 23-án Mexikóban tette próbára magát, ahol 8 óra 18 perc és 12 másodperc alatt tizenhetedikként haladt át a célvonalon az Ironman Cozumel hosszú távú triatlonversenyen. A 36 éves sepsiszentgyörgyi vasember egyéni legjobb idővel zárta az emberpróbáló viadalt, ugyanakkor több mint 14 percet (!) javított a román országos csúcson.

  • Fotó: Facebook / Deák Zsombor
    Fotó: Facebook / Deák Zsombor

Deák Zsombor legutóbb júliusban Temesváron versenyzett, ahol diadalmaskodott a fél-Ironman versenyen, majd az ősz folyamán Portugáliában hetekig készült az év utolsó megmérettetésére. Mexikóban az elit férfiak mezőnyében 36 versenyző állt rajthoz, akik 19 országból utaztak Észak-Amerikába. A háromszéki triatlonista a hőségben a 3,8 kilométer úszást 53:22 perc, a 180 kilométeres kerékpározást 4:28:16 óra, a 42,2 kilométer futást pedig 2:51:32 óra alatt teljesítette, így a tizenhetedik helyen végzett. Az erőpróba a francia Arthur Horseau győzelmével zárult, az izraeli Almog Elazary a második, a svéd Sebastian Norberg pedig a harmadik lett. A székelyföldi sportoló 2025-ben immár a harmadik, akinek sikerült javítania a román országos csúcson, miután előbb júniusban Alexandru Bălan (8:38:15 óra) Nagyváradon, majd októberben Mihai Vigariu (8:32:32 óra) Sacramentóban faragott a rekordon.

Eredmények, Ironman Cozumel, elit férfiak: 1. Arthur Horseau (Franciaország) 7:48:18 óra, 2. Almog Elazary (Izrael) 7:52:38, 3. Sebastian Norberg (Svédország) 7:52:52, 4. Michele Sarzilla (Olaszország) 7:55:53, 5. Nick Emde (Németország) 7:56:13... 17. Deák Zsombor (Románia) 8:18:12. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 08:00 Cikk megjelenítése: 208 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1294
szavazógép
2025-11-27: Sport - Tibodi Ferenc:

Nehéz mérkőzéssel zárják a csoportkört (Női kosárlabda, Európa-kupa)

Bő háromhetes szünet után folytatódik a női kosárlabda Európa-kupa csoportköre, a D jelű négyesben szereplő Sepsi-SIC pedig hazai pályán zárja a második számú európai klubsorozat alapszakaszát. A zöld-fehérek ma 19 órától az olasz GEAS Basket ellen lépnek pályára a Szabó Kati Sportcsarnokban, a milánói odavágó tapasztalatai alapján nagyon nehéz találkozó vár Zorán Mikeš tanítványaira.
2025-11-27: Sport - :

Négy induló, több dobogós helyezés (Lovassport)

Az elmúlt hétvégén a prázsmári 163 Plopi Lovasközpontban rendezték meg a hagyományos díjugrató Winter Tour 2025–2026-os idényének második fordulóját, amelyen két Kovászna megyei csapat színeiben négy lovasunk állt rajthoz. Mérlegük két első, két második, egy harmadik és egy negyedik helyezés, ami nemcsak versenyzőink kiváló felkészültségéről, hanem a lovak és lovasaik közötti remek összhangról is árulkodik.
rel="noreferrer"