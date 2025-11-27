Az elmúlt hétvégén a prázsmári 163 Plopi Lovasközpontban rendezték meg a hagyományos díjugrató Winter Tour 2025–2026-os idényének második fordulóját, amelyen két Kovászna megyei csapat színeiben négy lovasunk állt rajthoz. Mérlegük két első, két második, egy harmadik és egy negyedik helyezés, ami nemcsak versenyzőink kiváló felkészültségéről, hanem a lovak és lovasaik közötti remek összhangról is árulkodik.

Beköszöntött a hűvös idő, de nem áll meg az élet a díjugratópályákon, az elmúlt hétvégén Prázsmáron megtartották a Winter Tour mostani szezonjának második fordulóját, amelyen a sportolók és lovaik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a versenyzésbe. A népes mezőny részvételével lebonyolított viadalon a kurtapataki Wolf Lovasklubtól (edző: Kádár Barna) Ilyés Fanni két lóval két kategóriá­ban indult, és mindkettőben remekül teljesített. Fanni a felsőrákosi Nóda kisbéri félvér tenyészetből származó Cenzor Vivaldi nyergében a Finala Elit Tour 90 centiméteres versenyszámban az első, míg Onix nevű hátasával az Elit Tour 85 cm magas akadályú erőpróbáján a negyedik helyen végzett. Csapattársa, Szakács Eszter és Maffia most debütált a VIP Tour 105 cm kategóriájában, ahol magabiztos versenyzés végén először sikerült teljesítenie az egy méter feletti akadályú pályát.

A Benedek-mezei Vadon Lovas Klubtól (edző: Nagy Eszter) Kató Lili és lova, PM Toledo az open kategóriában nem talált legyőzőre, ezzel pedig az első helyen végeztek. Tehetséges lovasunk emellett ott volt az Elite Tour 85 centiméteres próbájának rajtjánál is, ahol harmadik lett, míg a Finala Elite Tour 90 centiméteres kategóriájában a képzeletbeli dobogó második helyét foglalta el. A Vadon másik párosa, Szabó Anna Rebeka és BN Silver nevű lova a Bronze Tour 110 cm magas akadályú viadalában a második helyen végzett. Mindkettőjük eredménye azt mutatja, hogy a csapatnál zajló következetes munka meghozza gyümölcsét, lovasaink pedig egyre magabiztosabban állják meg helyüket az országos mezőnyben. (t)