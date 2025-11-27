Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LovassportNégy induló, több dobogós helyezés

2025. november 27., csütörtök, Sport

Az elmúlt hétvégén a prázsmári 163 Plopi Lovasközpontban rendezték meg a hagyományos díjugrató Winter Tour 2025–2026-os idényének második fordulóját, amelyen két Kovászna megyei csapat színeiben négy lovasunk állt rajthoz. Mérlegük két első, két második, egy harmadik és egy negyedik helyezés, ami nemcsak versenyzőink kiváló felkészültségéről, hanem a lovak és lovasaik közötti remek összhangról is árulkodik.

  • Fotó: Facebook / Clubul Ecvestru 163 Plopi
    Fotó: Facebook / Clubul Ecvestru 163 Plopi

Beköszöntött a hűvös idő, de nem áll meg az élet a díjugratópályákon, az elmúlt hétvégén Prázsmáron megtartották a Winter Tour mostani szezonjának második fordulóját, amelyen a sportolók és lovaik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a versenyzésbe. A népes mezőny részvételével lebonyolított viadalon a kurtapataki Wolf Lovasklubtól (edző: Kádár Barna) Ilyés Fanni két lóval két kategóriá­ban indult, és mindkettőben remekül teljesített. Fanni a felsőrákosi Nóda kisbéri félvér tenyészetből származó Cenzor Vivaldi nyergében a Finala Elit Tour 90 centiméteres versenyszámban az első, míg Onix nevű hátasával az Elit Tour 85 cm magas akadályú erőpróbáján a negyedik helyen végzett. Csapattársa, Szakács Eszter és Maffia most debütált a VIP Tour 105 cm kategóriájában, ahol magabiztos versenyzés végén először sikerült teljesítenie az egy méter feletti akadályú pályát.

A Benedek-mezei Vadon Lovas Klubtól (edző: Nagy Eszter) Kató Lili és lova, PM Toledo az open kategóriában nem talált legyőzőre, ezzel pedig az első helyen végeztek. Tehetséges lovasunk emellett ott volt az Elite Tour 85 centiméteres próbájának rajtjánál is, ahol harmadik lett, míg a Finala Elite Tour 90 centiméteres kategóriájában a képzeletbeli dobogó második helyét foglalta el. A Vadon másik párosa, Szabó Anna Rebeka és BN Silver nevű lova a Bronze Tour 110 cm magas akadályú viadalában a második helyen végzett. Mindkettőjük eredménye azt mutatja, hogy a csapatnál zajló következetes munka meghozza gyümölcsét, lovasaink pedig egyre magabiztosabban állják meg helyüket az országos mezőnyben. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 08:00 Cikk megjelenítése: 194 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1294
szavazógép
2025-11-27: Sport - :

Mexikóban javított az országos csúcson (Triatlon)

A Sepsi-SIC sportolója, Deák Zsombor november 23-án Mexikóban tette próbára magát, ahol 8 óra 18 perc és 12 másodperc alatt tizenhetedikként haladt át a célvonalon az Ironman Cozumel hosszú távú triatlonversenyen. A 36 éves sepsiszentgyörgyi vasember egyéni legjobb idővel zárta az emberpróbáló viadalt, ugyanakkor több mint 14 percet (!) javított a román országos csúcson.
2025-11-27: Sport - :

Húsz éve nem látott eredményért szállnak harcba (Női kézilabda, világbajnokság)

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott húsz éve nem látott eredményért száll harcba, a Magyar Kézilabda-szövetség célkitűzése alapján a legjobb hat közé jutna a szerdán kezdődött, holland–német közös rendezésű világbajnokságon. A december 14-én záruló tornának ’s-Hertogenbosch és Rotterdam, illetve Dortmund, Stuttgart és Trier ad otthont.
rel="noreferrer"