Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott húsz éve nem látott eredményért száll harcba, a Magyar Kézilabda-szövetség célkitűzése alapján a legjobb hat közé jutna a szerdán kezdődött, holland–német közös rendezésű világbajnokságon. A december 14-én záruló tornának ’s-Hertogenbosch és Rotterdam, illetve Dortmund, Stuttgart és Trier ad otthont.

2005-ben a bronzérmet hozó oroszországi torna óta nem végzett az első hatban a magyar nemzeti csapat, sőt, az elmúlt öt kiírás egyikében sem verekedte be magát az első tízbe. Azzal, hogy a két évvel ezelőtti vb utolsó mérkőzésén drámai csatában legyőzte a horvátokat, pozitív folyamat indult el a magyar válogatottban. Ezzel az eredménnyel kiharcolta az olimpiai selejtezős részvételt, amelyet sikerrel vett, hogy aztán a hatodik helyen zárja a párizsi ötkarikás játékokat. A tavalyi Európa-bajnokságon is szárnyalt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese, a kontinensviadal végjátékában bronzérmet nyert.

Az Eb-bronz megszerzése után jelentősen átalakult a keret: a kontinensbajnokságon szerepelt játékosok közül a kapus, Böde-Bíró Blanka és a jobbszélső, Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottya és a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből.

A csoportkör hibátlan teljesítése a jelentős átalakulással együtt is kötelező feladat: ma 21.30-tól Szene­gál, szombaton 21.30-tól Irán, hétfőn 21.30-tól pedig Svájc lesz a magyar gárda ellenfele ’s-Hertogenboschban. Ha ezeket a papírformának megfelelően sikerrel veszi és az első három hely valamelyikén végez, a csoportkör után rotterdami középdöntő vár a magyar alakulatra. Ide az A-csoportból érkezik Dánia, Románia, Japán és Horvátország közül három válo­gatott.