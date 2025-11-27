Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LabdarúgásMarco Rossi marad a szövetségi kapitány

2025. november 27., csütörtök, Sport

A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége keddi zárt ülésén megerősítette szerepében az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése.

  • Fotó: Magyar Labdarúgó-szövetség
    Fotó: Magyar Labdarúgó-szövetség

„A szövetségi kapitány elemezte az idei évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert” – olvasható az állásfoglalásban.

A 61 éves Marco Rossit 2018. június 19-én nevezték ki a nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, viszont a vb-re nem sikerült kijutnia. A magyarok a mostani vb-selejtezők során végig versenyben voltak a továbbjutásért, végül Portugália és Írország mögött harmadikok lettek a négyesben, mivel az utolsó fordulóban az írektől 3–2 arányú vereséget szenvedtek a ráadásban kapott góllal.

„Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt” – nyilatkozta Csányi Sándor.

Az MLSZ elnöke hozzátette, hisznek benne, hogy Marco Rossi képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várják a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássák a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány megtett az elnökség előtt.

