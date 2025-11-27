Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 3 tojás, 3 dl olaj, 3 dl cukor, 1 citrom héja, 1 sütőpor, csipetnyi só, liszt, amennyit felvesz (kb. 50 dkg), illetve 1 evőkanál sötét kakaó; porcukor.

Elkészítése. A tojást a cukorral habosra kavarjuk, majd vékony sugárban csorgatva belekeverjük az olajat is. Néhány evőkanál lisztbe belekeverjük a sütőport, majd kanalanként beledolgozzuk a tojásos-cukros-olajos masszába. Továbbra is fakanállal dolgozva addig keverjük a masszába a lisztet, amíg már tovább nem tudjuk kavarni. Ekkor kézzel kezdjük belegyúrni a lisztet addig, amíg könnyen formázható, se túl lágy, se túl kemény tésztát nyerünk. Az így nyert tésztát kétfelé osztjuk, és az egyik részébe belegyúrjuk a kakaót. Mindkét tésztából diónyi gombócokat formázunk, sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk, majd 180 Celsius-fokra hevített lerben 10–15 perc alatt megsütjük. A kisült kis tésztakorongokat porcukorral megszórva tea vagy kávé mellé kínáljuk. Sokáig eláll.

Az olajat nem ajánlott egyszerre hozzátölteni a cukros tojásmasszához, mert épp úgy kicsapódhat, mint a majonéz. Porcukor helyett csokoládémázat is tehetünk a tetejére.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1 óra

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

