A nap fotója

2025. november 27., csütörtök, Szabadidő
  • A Székely Nemzeti Múzeum esti megvilágításban. Fotó: Szekeres Attila
    A Székely Nemzeti Múzeum esti megvilágításban. Fotó: Szekeres Attila
2025-11-27: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Teasütemény)

Hozzávalók: 3 tojás, 3 dl olaj, 3 dl cukor, 1 citrom héja, 1 sütőpor, csipetnyi só, liszt, amennyit felvesz (kb. 50 dkg), illetve 1 evőkanál sötét kakaó; porcukor.
2025-11-27: Család - :

Küldözgetés helyett valós védelmet

Minden nőgyilkosság társadalmi tragédia, és azt jelzi, hogy a román államnak többet kell tennie a lányok és nők elleni erőszak felszámolása érdekében – fogalmazott Ilie Bolojan miniszterelnök a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából közzétett keddi üzenetében.
