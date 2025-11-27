Küldözgetés helyett valós védelmet

Minden nőgyilkosság társadalmi tragédia, és azt jelzi, hogy a román államnak többet kell tennie a lányok és nők elleni erőszak felszámolása érdekében – fogalmazott Ilie Bolojan miniszterelnök a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából közzétett keddi üzenetében.

A kormányfő felszólította az állami intézményeket, hogy sürgősen változtassák meg hozzáállásukat a jelenséghez. Hangsúlyozta, hogy a törvényeknek oltalmazniuk kell a veszélyben lévő kiszolgáltatott embereket, szigorúbban kell büntetniük az elkövetőket, és eleve meg kell akadályozniuk a diszkriminációt, a zaklatást, a visszaéléseket és az erőszakot.

Bolojan előrelépésnek tartja a parlamentben jelenleg tárgyalt törvénymódosításokat. Ezek előírják az ideiglenes távoltartási parancs automatikus meghosszabbítását a bírósági végzés közzétételéig, lehetővé teszik egy újabb távoltartási parancs kérését, ha a családon belüli erőszak veszélye továbbra is fennáll, illetve kötelezik a hatóságokat a családon belüli erőszakos cselekmények kivizsgálásának folytatására még akkor is, ha az áldozat visszavonja a panaszát. A miniszterelnök szerint ezeket a törvénymódosításokat az intézmények gyors és koherens fellépéseinek kell kísérniük, hogy biztosítsák a veszélyben lévő emberek biztonságát.

Bolojan úgy vélekedett, hogy a polgárok állami intézmények iránti bizalmát is növelni kell. Elengedhetetlennek nevezte, hogy amikor a lányok és nők telefonon segítséget kérnek a hatóságoktól, biztosak lehessenek abban, hogy a lehető leg­gyorsabban támogatást kapnak, és nem küldözgetik őket egyik intézményből a másikba. (Agerpres)